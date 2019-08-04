النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

الرياض – مباشر: أطلقت الهيئة العامة للنقل بالمملكة العربية السعودية، منصة "وصل" لتتبع الشاحنات أثناء سيرها على طرق المملكة.

وأشارت وزارة النقل في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إلى أن إطلاق المنصة يعد تأكيدًا لدور الهيئة في التحول الرقمي ولتعزيز الحكومة الرقمية.

واستعرضت الهيئة أبرز المبادرات والإنجازات الرقمية في مختلف القطاعات على النحو التالي:

وكانت هيئة النقل العام السعودية ألزمت الشاحنات بتثبيت أجهزة التتبع ابتداء من إبريل/نيسان 2019.

وأطلقت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي بالسعودية، أمس السبت، تقرير إنجازات التحول الرقمي النصف سنوي لعام 2019 بدعم من الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة.

واشتمل تقرير انجازات التحول الرقمي لمنتصف عام 2019 على مجموعة من الانجازات والمبادرات المتميزة في جميع القطاعات ومن أبرزها على سبيل المثال لا الحصر، الحكومة الرقمية، حيث وصل مؤشر النضج للخدمات الحكومية إلى أكثر من 73 بالمائة لهذا العام الذي يعد أداةً لتقييم وقياس مستوى التقدم المحقق من قبل الجهات الحكومية لخدماتها الإلكترونية.

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