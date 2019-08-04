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شركة أبحاث: أرباح "العثيم" دون التوقعات بالربع الثاني من 2019

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شركة أبحاث: أرباح "العثيم" دون التوقعات بالربع الثاني من 2019 شركة أبحاث: أرباح "العثيم" دون التوقعات بالربع الثاني من 2019

الرياض- مباشر: قالت الأهلي كابيتال إن صافي أرباح شركة أسواق عبدالله العثيم، بالربع الثاني من العام 2019، جاءت أقل من توقعاتها وتقديرات المحللين البالغة 66.5 مليون ريال، و76.8 مليون ريال على التوالي.

ووفقا لبيانات "العثيم" على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الربح إلى 58.73 مليون ريال، مقابل 74.11 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بانخفاض 20.75 بالمائة.

وقالت شركة الأبحاث في تقرير لها، اليوم الأحد، إن انخفاض أرباح "العثيم" عن المتوقع يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصاريف التمويل، لأن المبيعات والأرباح الأخرى جاءت متوافقة مع تقديراتها.

وحددت الأهلي كابيتال السعر المستهدف لسهم "العثيم" عند 80.9 ريال، مع توصية "زيادة الوزن".

وتوقعت أن التوسعات المكثفة للمتاجر مع التركيز على ستكون حافزا رئيسيا للنمو.

وعزت "العثيم" تراجع صافي الأرباح، إلى التأثير السلبي لتطبيق المعيار الدولي رقم 16 (عقود الإيجار)، بالإضافة إلى زيادة التكاليف التشغيلية بسبب زيادة رسوم العمالة الوافدة وانخفاض أداء الشركات الزميلة.

وتراجع سهم "العثيم" بنسبة 4.94 بالمائة إلى سعر 80.9 ريال، بنهاية جلسة اليوم.

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