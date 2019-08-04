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تقرير: أرباح مصرف الإنماء تفوق التوقعات و28.8 ريال مستهدف السهم

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تقرير: أرباح مصرف الإنماء تفوق التوقعات و28.8 ريال مستهدف السهم تقرير: أرباح مصرف الإنماء تفوق التوقعات و28.8 ريال مستهدف السهم

الرياض- مباشر: قالت الأهلي كابيتال إن أرباح مصرف الإنماء بالربع الثاني من 2019، البالغة 676 مليون ريال، جاءت أكبر من توقعاتها.

وأوصت شركة الأبحاث، في تقرير لها، بتوصية "محايد" لسهم الإنماء، مع سعر مستهدف للسهم 28.8 ريال، مشيرة إلى إمكانية إعادة النظر في تقديراتها وتصنيفاتها للسهم بعد التغيير في الفائدة.

وقالت إن القروض نمت بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي إلى 88 مليار ريال، وجاءت متوافقة مع تقديراتها، بينما نمت الودائع بنسبة 4.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 93 مليار ريال، بأقل من توقعاتها البالغة 97 مليار ريال.

وكشفت البيانات الأولية للمصرف على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 676 مليون ريال، مقابل 606 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي، بنسبة 11.55 بالمائة.

وأوضح المصرف أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات نتيجة ارتفاع الدخل من التمويل والاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع الدخل من الاستثمارات بالقيمة العادلة والتي عوضت جزء من الانخفاض في دخل رسوم الخدمات المصرفية ودخل توزيعات الأرباح.

وأشار إلى أنه في المقابل، عوض الانخفاض في مخصصات الخسائر الإئتمانية ومصروفات الإيجار الارتفاع في مصاريف الاستهلاك والمصاريف العمومية والإدارية.

وارتفع سهم مصرف الإنماء بنسبة 0.32 بالمائة إلى سعر 24.88 ريال بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

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