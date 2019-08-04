شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

الرياض- مباشر: أبقت شركة الراجحي المالية، على تصنيفها السابق لشركة الأسمنت السعودية متضمنا التوصية بزيادة المراكز في سهمها، مع رفع السعر المستهدف للسهم إلى 59 ريالا، بدلا من 55 ريالا بنسبة 7.3 بالمائة.

وقالت شركة الأبحاث، في تقرير اليوم الأحد: رغما عن أن السهم يوفر عائد توزيعات جذاب يبلغ 4.4 بالمائة، فإن اتجاه السهم للصعود قد توقف نظرا لأن السهم قد سجل ارتفاعا بنسبة 50 بالمائة للعام حتى تاريخه.

وتابعت: "رغما عن النمو المرتفع، وحتى عند تقديرنا لربح السهم لعام 2021، فان سهم الشركة يتداول عند مكرر ربح يبلغ نحو 15 مرة".

وأضافت أن أرباح الأسمنت السعودية بالربع الثاني من 2019 كانت أقل من تقديراتها التي بلغت 105 مليون ريال ومن متوسط تقديرات المحللين البالغة 96 مليون ريال.

وأرجعت الراجحي المالية انخفاض صافي الربح عن التقديرات، أساسا إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف التشغيل، التي كانت أعلى من المعدل العادي.

وارتفعت أرباح أسمنت السعودية 59.14 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، إلى 92.3 مليون ريال، مقارنة بـــ 58 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2018.

وتوقعت شركة الأبحاث أن الطلب الكلي في القطاع بالانخفاض خلال الفترة المُقبلة، ولكن بشكل تدريجي فقط.

وتوقعت أن تعوض الصادرات جزئيا عن هذا الانخفاض.

وقالت الراجحي المالية إنها عدلت تقديراتها عقب أرباح الربع الثاني، لعكس أحجام المبيعات المرتفعة، وهو ما يرجع بدرجة كبيرة للصادرات وأسعار الأسمنت المعدلة.

واستقر سهم الأسمنت للسعودية عند سعر 71.3 ريال دون تغيير بنهاية جلسة اليوم.

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