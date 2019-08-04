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تقرير:بورصة الكويت تتصدر الأسواق الخليجية بمكاسب 20.4% منذ بداية العام

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تقرير:بورصة الكويت تتصدر الأسواق الخليجية بمكاسب 20.4% منذ بداية العام تقرير:بورصة الكويت تتصدر الأسواق الخليجية بمكاسب 20.4% منذ بداية العام

الكويت – مباشر: تصدرت البورصة الكويت الأسواق الخليجية بمكاسب بلغت نسبتها 20.4 بالمائة منذ بداية والعام وحتى نهاية يوليو/تموز الماضي.

وقالت شركة المركز المالي الكويتية في تقريرها الشهري الصادر اليوم الأحد عن أداء الأسواق، إن المؤشر العام للسوق الكويتي ارتفع بنسبة 4.9 بالمائة، في حين حقق مؤشر السوق الأول ارتفاعا بنسبة 5.8 بالمائة خلال شهر يوليو/تموز الماضي.

وذكر التقرير أن الأداء القوي للسوق الكويتي يعود إلى التأثير الإيجابي لترقية السوق في مصاف الأسواق الناشئة ضمن مؤشر (MSCI)العالمي متوقعا أن يستمر حتى التنفيذ الرسمي للترقية مشيرا الى أن مؤشر قطاع الاتصالات الأعلى أداءً بالشهر الماضي.

وأشار إلى أن أداء مؤشر (ستاندرد آند بورز) للأسواق الخليجية الذي حقق مكاسب بلغت 1.1 بالمائة خلال الشهر الماضي بفضل أداء قوي في أسواق الإمارات وسوق الكويت.

وتابع التقرير: "سوق دبي حقق ارتفاعا في المكاسب بلغت نسبة 9.8 بالمائة، كما ارتفعت أيضا مكاسب سوق أبوظبي بنسبة 6.8 بالمائة في يوليو".

وأفاد بأن أن سوق البحرين أغلق على مكاسب بلغت نسبتها 5.2 بالمائة في حين أغلق سوق قطر على مكاسب بلغت نسبتها 0.5 بالمائة مشيرة إلى أن السوق السعودي سجل تراجعا بنسبة 1 بالمائة، كما سجل سوق عمان أيضا تراجعا بنسبة 3.2 بالمائة.

ولفت التقرير إلى أن بورصة دبي هي صاحبة الأداء الأفضل في يوليو بعد منافسة قوية مع سوق أبوظبي فيما يعتبر عودة قوية للسوقين خلال العام 2019.

وذكرت المركز الكويتية أن الأسواق العالمية والمؤشرات الأمريكية تمكنت من تحقيق مكاسب خلال شهر يوليو الماضي متوقعة انخفاض الفائدة الفيدرالية لأول مرة منذ أكثر من عشر سنوات.

وأوضحت أن أسعار النفط شهدت تراجعا بالرغم من قرار منظمة (أوبك) بالاستمرار في تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج خلال العام 2020 مضيفة أن استمرار التراجع بسبب الشكوك حول مستقبل نمو الطلب العالمي.

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