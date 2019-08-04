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السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

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السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

الرياض – مباشر: قالت شركة أرامكو ، اليوم الأحد، إنها خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى عملاء في آسيا في سبتمبر/ أيلول.

وأضافت أرامكو، أن التخفيض تم بواقع 0.75 دولارا مقارنة به في أغسطس/ آب؛ ليسجل علاوة سعرية قدرها 1.70 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.

ورفعت أرامكو سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا بخصم 0.05 دولارا عن سعر برنت، ما يعني زيادة 2.65 دولار للبرميل عن سعر أغسطس/ آب.

وحددت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف للولايات المتحدة بعلاوة سعرية 2.85 دولار للبرميل فوق مؤشر أرجوس للخامات عالية الكبريت في سبتمبر/ أيلول دون تغيير عن الشهر السابق.

وحددت أرامكو السعودية، في 4 يوليو/ تموز الماضي، سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في أغسطس / آب بعلاوة 2.45 دولار للبرميل على أسعار خامي عمان ودبي.

ورفعت "أرامكو" سعر خامها العربي الخفيف للمشترين الآسيويين في شحنات يوليو/تموز، بعلاوة 2.7 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان ودبي.

وقال مصدر نفطي سعودي، يوم الأربعاء الماضي، إن إنتاج المملكة من النفط تراجع إلى 9.6 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز، لافتا إلى أن إنتاج السعودية من النفط سيظل دون 10 ملايين برميل يوميا في الأشهر المقبلة.

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