هبوط شبه جماعي لبورصات الخليج..و"مسقط" يخالف الاتجاه

من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: شهدت أسواق الأسهم الخليجية، أداء سلبيا بنهاية جلسة اليوم الأحد، باستثناء سوق مسقط للأوراق المالية الذي خالف الاتجاه، بارتفاع هامشي وسط توترات جيوسياسية وعودة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس في تغريدة على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 10 على بضائع صينية بقيمة 300 مليار دولار بدءا من أول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل، بينما تستمر المحادثات الهادفة لتخفيف التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

وتصدر سوق دبي الخسائر، بتراجع نسبته 1.46 بالمائة، تلاه سوق الأسهم السعودية بتراجع نسبته 1.26 بالمائة، وحل سوق أبوظبي المالي، بالمراكز الثالث بتراجع 0.96 بالمائة.

وكانت أقل الخسائر بنهاية جلسة الأحد، لبورصة البحرين، بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.06 بالمائة، وكان الاستثناء الوحيد لسوق مسقط، الذي أغلق مرتفعا 0.09 بالمائة.

ونستعرض إغلاقات أسواق الأسهم الخليجية بجلسة اليوم الأحد بشيء من التفصيل:

السعودية

وتراجع سوق الأسهم السعودية "تداول" بشكل ملحوظ، بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليسجل تراجعه الثالث على التوالي؛ بضغط مباشر من قطاعاته الكبرى، بقيادة البنوك، وسط استمرار ضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، متراجعاً 1.26 بالمائة، فاقداً 109.3 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,557.09 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 2.54 مليار ريال مقابل 2.65 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى 95.57 مليون سهم، مقابل نحو 87.6 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

دبي

وواصل المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعه لليوم الثاني على التوالي، بنهاية تعاملات اليوم الأحد؛ متأثراً بتراجع قطاعي العقار والاستثمار، وسط انخفاض بمعدلات التداولات وتصاعد التوترات الجيوسياسية مجدداً.

وانخفض المؤشر العام للبورصة، اليوم، بنسبة 1.46 بالمائة بأكبر وتيرة تراجع يومية منذ نهاية جلسة 19 مايو الماضي أي في أكثر من 3 أشهر تقريباً، ليصل إلى مستوى 2857.91 نقطة، بخسارة 42.14 نقطة.

وتراجعت مستويات التداول مقارنة بجلسة الخميس الماضي، لتهبط الأحجام اليوم إلى 90.34 مليون سهم، مقابل 93.54 مليون سهم، وبقيمة 107.98 مليون درهم مقابل 154.4 مليون درهم.

أبوظبي

وأنهى المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تعاملات جلسة اليوم الأحد، على تراجع للجلسة الرابعة على التوالي، متأثراً بهبوط قطاعات الطاقة والبنوك والاتصالات.

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.96 بالمائة إلى مستوى 5179.93 نقطة ليفقد من خلالها 50.3 نقطة.

وجرى التعامل على 36.49 مليون سهم، بقيمة 80.6 مليون درهم، موزعة على 755 صفقة.

وتوقع المستشار الاقتصادي إبراهيم الفيلكاوي لـ"مباشر" أن تشهد الأسواق الخليجية خلال الأسبوع تعاملات متوازنة تميل إلى الهدوء واقتناص الفرص لجني الأرباح قبل إجازة عيد الأضحى.

وأوضح أن المستثمرون سيتجهون لعمليات جني الأرباح أيضا بعد تأثر الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي بتصاعد الحرب التجارية.

ورجح أن يستمر المتعاملون في ذلك الاتجاه لحين اتضاح الرؤية لمستقبل التوترات، ومعرفة تأثيرات خفض أسعار الفائدة العالمية على اقتصاديات المنطقة.

الكويت

وتراجعت المؤشرات الكويتية جماعياً في نهاية تعاملات اليوم الأحد، حيث هبط المؤشر العام 0.33 بالمائة عند مستوى 6106.4 نقطة خاسراً 20.06 نقطة.

كما انخفض المؤشرام الرئيسي والأول بنسبة 0.11 و 0.4 بالمائة على الترتيب.

وتقلصت سيولة البورصة اليوم 29.4 بالمائة إلى 26.17 مليون دينار مقابل 37.09 مليون دينار بالجلسة السابقة.

وانخفضت أحجام التداول بالبورصة اليوم لتصل إلى 140.11 مليون سهم مقابل 187.39 مليون سهم يوم الخميس الماضي، بتراجع نسبته 25.2 بالمائة.

قطر

واختتمت بورصة قطر تعاملات اليوم الأحد على تراجع للجلسة الثالثة على التوالي، متأثرة بانخفاض 6 قطاعات، وسط شح بالسيولة

وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.40 بالمائة ليصل إلى النقطة 10356.07، فاقداً 41.56 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وهبطت التداولات اليوم، إذ انخفضت الكميات إلى 30.22 مليون سهم، مقابل 47.49 مليون سهم يوم الخميس، وتقلصت السيولة إلى 74.05 مليون ريال، مقارنة بـ2.28 مليار ريال في الجلسة السابقة.

البحرين

وانخفضت بورصة البحرين في ختام تداولات اليوم الأحد، وسط تراجع لقطاعي الاستثمار والبنوك التجارية.

وتراجع مؤشر سوق البحرين العام بنسبة 0.06 بالمائة، ليصل إلى النقطة 1548.66، فاقداً 0.92 نقطة عن مستويات الخميس الماضي.

وسجلت التداولات في نهاية التعاملات 806.82 ألف دينار، وزعت على 3.77 مليون سهم، بتنفيذ 79 صفقة.

مسقط

وفي المقابل، أنهى المؤشر العام لسوق مسقط تعاملات اليوم الأحد، مرتفعاً بنسبة 0.09 بالمائة بإقفاله عند مستوى 3780.31 نقطة، رابحًا 3.48 نقطة، مقارنة بمستوياته في جلسة الخميس.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 11.1 مليون سهم، مقابل 21.06 مليون سهم بالجلسة الماضية، وانخفضت قيمة التداولات إلى 1.19 مليون ريال مقابل 2.36 مليون ريال بجلسة الخميس.

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