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بالفيديو..أمير مكة يكشف عدد حجاج الخارج حتى اليوم والمخالفين للأنظمة

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بالفيديو..أمير مكة يكشف عدد حجاج الخارج حتى اليوم والمخالفين للأنظمة بالفيديو..أمير مكة يكشف عدد حجاج الخارج حتى اليوم والمخالفين للأنظمة

الرياض – مباشر: قال أمير منطقة مكة المكرمة ومستشار العاهل السعودي ورئيس اللجنة العليا للحج، إن إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا من الخارج حتى ظهر اليوم بلغ أكثر من 1.6 مليون حاج.

وأضاف الأمير خالد الفيصل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمزدلفة اليوم الأحد، أن هناك أكثر 350 ألف شخص من مختلف القطاعات يعملون لخدمة الحجاج خلال موسم حج هذا العام.

وتابع: تم إعادة أكثر من 329 ألف مخالف لا يحملون تصاريح حج عبر قطاعات الأمن العام بالمناطق.

وتم إعادة أكثر من 144 ألف مركبة مخالفة، والقبض على 15 شخص ينقلون الحجاج بطريقة مخالفة، إلى جانب إغلاق 181 مكتب حج وهمي، وفقا لأمير منطقة مكة.

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