"بحر العرب" تقفز بأرباحها 200% في الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: قفزت أرباح شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات نحو 200.36 بالمائة بالربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 65.45 بالمائة في ستة أشهر.

ووفقاً لبيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح بالربع الثاني من العام الحالي إلى 3.04 مليون ريال، مقابل 1.012 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح إلى انخفاض تكاليف الإيرادات، وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وكشفت بيانات الشركة ارتفاع صافي الأرباح 65.45 بالمائة، في النصف الأول من 2019، إلى 3.17 مليون ريال، مقابل نحو 1.9 مليون ريال للنصف الأول من 2018.

وتراجعت أرباح الشركة نحو 85.84 بالمائة، بالربع الأول من 2019، إلى 127.84 ألف ريال، مقابل 902.94 ألف ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وتم إدراج شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات في السوق الموازي "نمو" مع انطلاقه في 26 فبراير / شباط من العام 2017.

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