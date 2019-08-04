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إعلان شركة الأهلي المالية عن وقوع حدث معين على صندوق الأهلي ريت (1) وهو عبارة عن اكتمال عملية شراء برج مكتبي في مدينة جدة

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إعلان شركة الأهلي المالية عن وقوع حدث معين على صندوق الأهلي ريت (1) وهو عبارة عن اكتمال عملية شراء برج مكتبي في مدينة جدة إعلان شركة الأهلي المالية عن وقوع حدث معين على صندوق الأهلي ريت (1) وهو عبارة عن اكتمال عملية شراء برج مكتبي في مدينة جدة
تفاصيل الإعلان تعلن شركة الأهلي المالية عن اكتمال عملية شراء ونقل ملكية برج مكتبي في مدينة جدة لصالح صندوق الأهلي ريت (1). يقع العقار في حي السلامة بطريق المدينة المنورة بمدينة جدة، وهو مكون من ثمانية عشر طابقا، بمساحة قابلة للتأجير تبلغ 29,921 متر مربع.

تم الاستحواذ على العقار بمبلغ 255 مليون ريال سعودي وتم تمويل الصفقة من التسهيلات البنكية المتاحة للصندوق. علماً بأن العقار مؤجر بالكامل على البائع كمستأجر رئيسي لمدة 5 سنوات بصافي إيجار يبلغ 23,100,000 (وعائد يعادل 9%). هذا ويتوقع أن يكون الأثر المالي لهذه الصفقة إيجابياً بشكل عام على نتائج الصندوق ابتداءً من النصف الثاني من العام 2019م.

وقد سبق وأن أعلنت شركة الأهلي المالية بتاريخ 22/11/1440هـ الموافق 25/7/2019م عن توقيعها على اتفاقية الشراء لاستحواذ صندوق الأهلي ريت (1) على البرج المذكور.

مباشر (اقتصاد)

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