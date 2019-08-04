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اعلان شركة أسمنت حائل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة أسمنت حائل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة أسمنت حائل عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
معلومات اضافية 1- بلغ إجمالي مجموع الإيرادات خلال الربع الحالي 53,431,768 ريال سعودي بينما بلغ مجموع الإيرادات خلال الربع المماثل من العام السابق 41,265,900 ريال سعودي، مرتفعةً بنسبة 29.48%، مقابل 68,565,584 ريال سعودي خلال الربع السابق وذلك بنسبة إنخفاض 22.07%.

2- بلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع الحالي ( 1,920,836 ) ريال سعودي، مقارنةً بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ (17,998,009) ريال سعودي وذلك بانخفاض بنسبة 89.33%، وبلغ إجمالي الدخل الشامل خلال الربع السابق 22,545,399 ريال سعودي وذلك بنسبة إنخفاض 108.52%.

3- بلغت خسارة السهم خلال الربع الحالي 0.02 ريال سعودي، بينما بلغت خسارة السهم في الربع المماثل من العام السابق مبلغ 0.18 ريال سعودي، وذلك بانخفاض قدره 89%

4- بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الربع الحالي 1,020,560,550 ريال سعودي، مقابل 1,010,493,852 ريال سعودي بنهاية نفس الربع من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 1%.

5- طبيعة رأي المراجع الخارجي لفحص القوائم المالية غير معدل.

مباشر (اقتصاد)

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