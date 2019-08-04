أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة -
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019 -
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار -
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

لأول مرة.. السعودية تستخدم "الروبوت" للاستشارات الطبية في الحج 

Google+ Print
لأول مرة.. السعودية تستخدم "الروبوت" للاستشارات الطبية في الحج  لأول مرة.. السعودية تستخدم "الروبوت" للاستشارات الطبية في الحج 

وتتيح التقنية الحديثة من تقنيات الطب الاتصالي للاستشاريين المطلوبين تقديم الاستشارة من أي موقع بالمملكة، والوصول الافتراضي لأي مستشفى في منى، كما تمكنهم من التنقل الذاتي داخل المستشفى، وصولاً إلى سرير المريض. وذلك بحسب "بوابة الأهرام".

وتضاف إلى إمكانات هذه التقنية تقديم الاستشارة السريرية بطريقة سهلة باستخدام أي جهاز ذكي، وعبر الجيل الرابع، حيث تم تدريب الأطباء من داخل المشاعر، ومن خارجها في مدينتي الرياض وجدة على استخدام هذه التقنية الجديدة، لخدمة ضيوف الرحمن.

ويمكن جهاز الروبوت "Robo Doctor" بإمكانياته المدمجة، مثل سماعة الطبيب، وكاميرات تنظير خاصة لفحص الأذن والعين، وكاميرا خاصة لفحص الجلد، وغيرها من الأدوات التي تمكّن الأطباء من تشخيص الحالات المرضية، وتقديم الاستشارات الطبية عن بعد.

كما يتميز الروبوت بكاميرا ذات دقة عالية تمكّن من نقل الصورة بوضوح ونقاء عاليين معتمدة طبياً، تمكن الطبيب من قراءة العلامات والمؤشرات الإكلينيكية ويشمل ذلك الصور الإشعاعية.

ويشكل إدخال هذه الخدمة إضافة نوعية لسرعة الاستجابة الزمانية والمكانية أمام الممارسين، وتسهل توفير أفضل خدمة ممكنة، في جميع المرافق الصحية أينما كانت.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير