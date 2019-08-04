مشروع عالمي يسمح بخفض درجة الحرارة خلال موسم الحج

وتتعاون السعودية مع شركة "سوميتومو" اليابانية، على طلاء الإسفلت في طرق المشاة بمشاعر الحج بمواد خافضة للحرارة، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

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وسيسهم هذا المشروع، في تخفيض درجات الحرارة من 15 إلى 20 درجة مئوية، إذ سيتم تسجيل درجات الحرارة كل 10 ثوان خلال الموسم من خلال الحساسات التي تم وضعها تحت الإسفلت، حسبما أوضح مدير عام المشاعر المقدسة والمواسم المهندس أحمد منشي.

ويعد طريق المشاة، الذي يمتد من منطقة جبل الرحمة بمشعر عرفات وحتى مشعر منى، مرورا بمزدلفة، من أطول خطوط المشاة على مستوى العالم ومن أحدثها في المواصفات، وهو من أهم المشاريع التي نفذتها حكومة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي تخدم حجاج بيت الله الحرام.

وصمم مشروع طريق المشاة بأفضل المعايير العالمية، ويبلغ إجمالي طوله أكثر من 25 كيلومترا، ليعد بذلك من أطول طرق المشاة في العالم.

وتم تبليط الطريق ببلاط "إنترلوك"؛ بما يعادل 500 ألف متر مربع، ووضع 500 من الحواجز الخرسانية، وتركيب 1000 كرسي لاستراحة الحجاج.

ويشتمل الطريق على 57 لوحة إرشادية، وأكثر من 400 عمود إنارة عالية التقنية، إضافة إلى 810 فوانيس (LED)، و25 برج إنارة بارتفاع 30 مترًا، و100 فانوس بقوة 100 واط، كما تم تركيب أكثر من 400 سلة نفايات على جانبي الطريق.