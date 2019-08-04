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سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.26%.. وسط انخفاض بالسيولة

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سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.26%.. وسط انخفاض بالسيولة سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.26%.. وسط انخفاض بالسيولة

الرياض - مباشر: تراجع سوق الأسهم "تداول" بشكل ملحوظ، بنهاية جلسة اليوم الأحد، ليسجل تراجعه الثالث على التوالي؛ بضغط مباشر من قطاعاته الكبرى، بقيادة البنوك، وسط استمرار ضعف السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي"، متراجعاً 1.26 بالمائة، فاقداً 109.3 نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 8,557.09 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 2.54 مليار ريال مقابل 2.65 مليارات ريال، بالجلسة السابقة، وارتفعت الكميات إلى 95.57 مليون سهم، مقابل نحو 87.6 مليون سهم بجلسة الخميس الماضي.

وغلب اللون الأحمر على أداء القطاعات، بصدارة "تجزئة الأسهم" الذي هبط 4.36 بالمائة، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.68 بالمائة.

وحل قطاع المواد الأساسية، بالمركز الثالث في قائمة التراجعات، بعد هبوطه 1.35 بالمائة، وبلغت خسائر قطاع الاتصالات 0.57 بالمائة.

واقتصرت المكاسب على 5 قطاعات، تصدرها قطاع الإعلام والترفيه بارتفاع نسبته 3.28 بالمائة، تلاه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسب 0.9 بالمائة.

وعلى مستوى أداء الأسهم، تصدر "مبكو"، الخسائر، بعد هبوطه 6.95 بالمائة، وكانت أعلى المكاسب لسهم "ساسكو" الذي أغلق مرتفعاً 3.93 بالمائة.

وتصدر "سابك" نشاط الأسهم من حيث القيمة، بنحو 442 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات من نصيب "الإنماء" بـ 8.79 مليون سهم

الموازي

وفيما يخص السوق الموازي "نمو"، فقد أغلق متراجعاً 0.76 بالمائة، بخسائر بلغت 28.88 نقطة، ليصل إلى مستوى 3,848.51 نقطة.

وتصدر "ريدان" قائمة الخسائر، بتراجع نسبته 4.09 بالمائة، وأغلق "ثوب الأصيل" وحيداً باللون الأخضر، بارتفاع نسبته 2.99 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات الخميس الماضي، متراجعاً 0.76 بالمائة، ملامساً أدنى مستوياته منذ يونيو/ حزيران الماضي، ليهبط إلى مستوى 8666.39 نقطة.

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