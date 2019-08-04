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السعودية.. السيولة النقدية تصل لمستوى قياسي بنهاية الربع الثاني لـ2019

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السعودية.. السيولة النقدية تصل لمستوى قياسي بنهاية الربع الثاني لـ2019 السعودية.. السيولة النقدية تصل لمستوى قياسي بنهاية الربع الثاني لـ2019

من: السيد جمال:

الرياض – مباشر: سجلت السيولة النقدية – عرض النقود 3 - بالمملكة العربية مستوى قياسي بنهاية الربع الثاني من عام 2019.

ووصلت السيولة النقدية بالمملكة، وفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، اطلع عليها "مباشر"، إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثاني من العام الجاري؛ لتبلغ 1.868 تريليون ريال، بزيادة نسبتها 3.56 بالمائة مقارنة بقيمتها البالغة 1.804 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من العام 2018، وبارتفاع قيمته 64.25 مليار ريال.

وشهدت السيولة النقدية بالمملكة ارتفاعا بنهاية الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 3.03 بالمائة مقارنة بقيمتها البالغة 1.813 تريليون ريال بنهاية الربع السابق، لتسجل زيادة قيمتها 55.01 مليار ريال.

وارتفعت السيولة بالمملكة خلال العام الجاري بنحو 1.5 بالمائة مقارنة بنهاية العام 2018 (بنهاية الربع الرابع) والتي بلغت خلاله 1.841 تريليون ريال، لترتفع بقيمة 27.17 مليار ريال.

وخلال الربع الثاني من 2019، وصلت السيولة النقدية لمستوى قياسي خلال يونيو/ حزيران لتبلغ 1.868 تريليون ريال وهو أعلى مستوى تم رصده، وفقا لبيانات "ساما"، علما بأنها بلغت 1.866 تريليون ريال خلال مايو/ أيار، بزيادة 1.89 مليار ريال.

ويقصد بعرض النقود 3 إجمالي السيولة النقدية، وتضم (عرض النقود 1 ويشمل النقد المتداول خارج المصارف والودائع تحت الطلب، بالإضافة إلى عرض النقود 2 ويشمل الودائع الزمنية والادخارية، فضلا عن الودائع الأخرى شبه النقدية).

وارتفع عرض النقود 1 بنحو 4.2 بالمائة بنهاية الربع الثاني لعام 2019؛ إلى 1.26 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.209 تريليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع مع زيادة قيمة الودائع تحت الطلب 4.9 بالمائة؛ إلى 1.07 تريليون ريال، مقابل 1.02 تريليون ريال بالربع الثاني من عام 2018.

وزادت قيمة النقد المتداول خارج المصارف بنسبة 0.5 بالمائة؛ من 189.88 مليار ريال في الربع الثاني من العام الماضي، لتصل إلى 190.83 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وارتفعت قيمة عرض النقود 2 بنهاية الربع الثاني من العام 2019 بنسبة 3.9 بالمائة على أساس سنوي؛ إلى 1.693 تريليون ريال، مقارنة بـ 1.63 تريليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

ودفع عرض النقود 2 للارتفاع إلى جانب نمو قيمة عرض النقود 1؛ الزيادة في قيمة الودائع الزمنية والادخارية بنسبة 3.09 بالمائة بنهاية الربع النصف الأول من العام الجاري والربع الثاني على أساس سنوي؛ لتبلغ 433.33 مليار ريال، مقابل 420.36 مليار ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت قيمة الودائع الأخرى شبه النقدية - تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية والودائع مقابل اعتمادات مستندية والتحويلات القائمة وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص - 174.88 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2019، مقارنة بقيمتها البالغة 174.49 مليار ريال في الفترة المقابلة من عام 2018، نمو نسبته 0.2 بالمائة.

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