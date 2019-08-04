"تداول": 7.85% ملكية الأجانب بالسوق السعودي

الرياض – مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية السعودية- تداول، انخفاض قيمة ملكية المستثمرين الأجانب مع نهاية تعاملات الأسبوع الماضي المنتهي في 1 أغسطس/ آب الجاري.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية، وفقا للتقرير الأسبوعي لشركة السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الأحد، نحو 160.55 مليار ريال (42.81 مليار دولار)، مقابل ملكيتهم في الأسبوع السابق والبالغة 163.25 مليار ريال (43.53 مليار دولار)، بانخفاض 2.7 مليار ريال (719.89 مليون دولار).

ورغم انخفاض قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية إلا أن نسبة ملكيتهم ارتفعت من 7.83 بالمائة في الأسبوع المنتهي في 25 يوليو/ تموز الماضي إلى 7.85 بالمائة في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

وجاء التراجع بقيمة ملكية الأجانب في "تداول"؛ نتيجة انخفاض ملكية الشركاء الاستراتيجيون بقيمة 2.18 مليار ريال (582 مليون دولار)، إلى 56.59 مليار ريال (15.09 مليار دولار) في الأسبوع الماضي المنتهي في 1 أغسطس/ آب 2019، مقابل 58.78 مليار ريال (15.67 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وانخفضت قيمة ملكية المستثمرين المؤهلين إلى 90.41 مليار ريال (24.11 مليار دولار)، مقابل 90.57 مليار ريال (24.15 مليار دولار)، في الأسبوع السابق المنتهي في 25 يوليو/ تموز 2019.

وتراجعت القيمة الإجمالية للأسهم السعودية المدرجة بالمؤشر الرئيسي للسوق خلال الأسبوع الماضي؛ بواقع 38.67 مليار ريال (10.1 مليار دولار).

وانخفضت ملكية الأسهم السعودية إلى 2.045 تريليون ريال (545 مليار دولار)، مقارنة بـ 2.084 تريليون ريال (556 مليار دولار) في الأسبوع السابق.

وعلى مستوى تعاملات الأجانب، شهدت تسجيل صافي شراء بقيمة 712.73 مليون ريال بدعم من تعاملات المستثمرين المؤهلين.

وأظهرت بيانات "تداول"، تسجيل المستثمرون الأجانب إجمالي مشتريات بقيمة 2.005 مليار ريال تمثل 15.6 بالمائة من إجمالي مشتريات السوق الأسبوع الماضي، مقابل إجمالي مبيعات 1.29 مليار ريال تمثل 10 بالمائة من إجمالي مشتريات السوق.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، واصل سوق الأسهم السعودية- تداول أدائه السلبي؛ مع استمرار الخسائر بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من خسائر البنوك والمواد الأساسية.

وأنهى الوق الرئيسي- تاسي تعاملات الأسبوع الماضي على خسائر بنحو 1.7 بالمائة، ليهبط لمستوى 8666.39 نقطة؛ بعد خسارة 152.61 نقطة من رصيده.

وتراجعت السيولة بالسوق الرئيسي- تاسي بنسبة 10.5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي؛ إلى 12.82 مليار ريال (3.42 مليار دولار)، مقابل سيولة بلغت 14.32 مليار ريال (3.82 مليار دولار)، وفقا لحسابات "مباشر".

وفي الأسبوع السابق، شهدت قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول انخفاضا هامشيا لمستوى 163.251 مليار ريال (43.53 مليار دولار).

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