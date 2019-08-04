اعلان شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بنسبة 200.35% بسبب انخفاض تكاليف الايرادات في الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 44.73% وكذلك ارتفاع الايرادات الأخرى في الربع الحالي عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 208.18% يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفع صافي الربح فى الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 2279.14% وذلك بسبب انخفاض تكلفة الايرادات في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 44.81% وكذلك انخفاض المصاريف الإدارية والعمومية في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 24.92% وأيضاً انخفاض مصاريف البيع والتسويق في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 22.50 % يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفع صافي الربح في الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 65.45% وذلك بسبب انخفاض تكلفة الإيرادات في الفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 19.95% وكذلك انخفاض المصاريف البيعية والتسويقية في الفترة الحالية عن الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 21.12% وأيضاً لوجود مصروف خسارة هبوط في قيمة المدينين التجاريين بقيمة 1130437 ريال في الفترة السابقة من العام السابق ولا يوجد مقابل له في الفترة الحالية . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لفت انتباه كما هو موضح بالإيضاح رقم (10) فأنه تم تعديل البيانات المالية المقارنة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بما يتناسب مع المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمده في المملكة العربية السعودية إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم اعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018م بإعادة إحتساب تكلفة المخزون للشركة
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