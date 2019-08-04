اعلان شركة الأحساء للتنمية عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب ارتفاع أرباح الربع الحالي مقارنه بأرباح الربع المماثل من العام السابق الى ما يلي:

1. ارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح.

2. انخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة الى المبيعات.

3. ارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركات مستثمر بها وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى.

4. انخفاض مصروف الزكاة.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب ارتفاع أرباح الربع الحالي مقارنه بأرباح الربع السابق الى ما يلي:

1. ارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح.

2. ارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركات مستثمر بها.

3. ارتفاع الإيرادات الأخرى.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق أرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بتحقيق خسائر خلال نفس الفترة من العام السابق الى ما يلي:

1. ارتفاع الإيرادات وكذلك ارتفاع مجمل الربح.

2. انخفاض تكلفة الإيرادات كنسبة الى المبيعات.

3. انخفاض مصروفات البيع والتوزيع.

4. ارتفاع توزيعات الأرباح المستلمة من شركات مستثمر بها وكذلك ارتفاع الإيرادات الأخرى.

5. انخفاض مصروف الزكاة.

طبيعة رأي مراجع الحسابات لفت انتباه ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي كما هو مشار اليه في إيضاح (7) حول القوائم المالية الأولية الموحدة الموجزة، في مارس 2019 قامت المجموعة بالاستحواذ على 25% من شركة طورائيات للعناية الطبية بتكلفة إجمالية قدرها 15.4 مليون ريال سعودي والذي يشمل خيار حق الشراء لحصة إضافية. قامت الشركة بالمحاسبة عن هذا الاستثمار كاستثمار في شركة تابعة وقد تم اثباتها مبدئياً بالتكلفة وتعدل لاحقا بالحصة في نتائج الشركة الزميلة على أن يتم تقييم موجودات ومطلوبات الشركة الزميلة خلال فترة لا تتجاوز عام من تاريخ الاستحواذ. إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للتوافق مع العرض للفترة الحالية. معلومات اضافية - تم احتساب نصيب السهم من أرباح (خسائر) الفترة بتقسيم صافى أرباح (خسائر) الفترة الخاص بمساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد الأسهم خلال الفترة وقد تمثل نصيب السهم من الأرباح والخسائر بعد استبعاد نصيب الحصص غير المسيطرة فيما يلي: صافي ربح (خسارة) السهم عن الفترة كما يلى: 3,398,761 / 49,000,000 = 0.07 ريال ، وصافي خسارة السهم عن الفترة المماثلة من العام السابق كما يلى : (2,462,197) / 49,000,000 = (0.05) ريال.

- طبقت الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (16) من تاريخ التطبيق الالزامي 1 يناير 2019 ولم ينتج عن تطبيق هذا المعيار أي تأثير جوهري على القوائم المالية الأولية للشركة.