البحرين تهاجم قطر وإيران: يحاولان شق الصف الوطني وإثارة الفتنة

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وخلال اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، أكد وزير الداخلية البحريني أن وحدة الشعب والولاء لقيادته ستبقى سدا منيعا يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن "هويتنا الوطنية قوية وموحدة وجامعة لأن المواطنة عندنا هوية وطن والوطنية أساسها"، وذلك حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأوضح أن المؤامرات التي دأبت علي تدبيرها، كل من قطر وإيران ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع، مؤكدا أن "التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر ويأتي على صيغ متعددة".

وشدد وزير الداخلية البحريني على أنه "إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين"، منوها إلى أن "إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في شئوننا الداخلية، وقطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتن، وهو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية".