أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة -
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019 -
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار -
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

البحرين تهاجم قطر وإيران: يحاولان شق الصف الوطني وإثارة الفتنة

Google+ Print

© REUTERS / Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court

وخلال اجتماع لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني، أكد وزير الداخلية البحريني أن وحدة الشعب والولاء لقيادته ستبقى سدا منيعا يحفظ الوطن ويزيد من قدرته على مواجهة التحديات، مشيرا إلى أن "هويتنا الوطنية قوية وموحدة وجامعة لأن المواطنة عندنا هوية وطن والوطنية أساسها"، وذلك حسب صحيفة "الأيام" البحرينية.

وأوضح أن المؤامرات التي دأبت علي تدبيرها، كل من قطر وإيران ومحاولاتهما لشق الصف الوطني وإثارة الفتنة وبث الفوضى، مصيرها الفشل الذريع، مؤكدا أن "التدخلات القطرية والإيرانية في الشأن البحريني، ليست وليدة الساعة، بل هي نهج مستمر ويأتي على صيغ متعددة".

وشدد وزير الداخلية البحريني على أنه "إذا كانت إيران قد استهدفت الطائفة الشيعية، فإن قطر استهدفت الطائفتين"، منوها إلى أن "إيران تعتمد على التحريض الطائفي في تدخلاتها السافرة في شئوننا الداخلية، وقطر تستهدف نسيجنا المجتمعي والإضرار بروابط الأسر البحرينية الأصيلة في إطار مواصلة دورها المثير للفتن، وهو أمر لا يتفق مع العادات والتقاليد العربية والإسلامية".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

"هادي يريد أخذ زمن غيره"... ضاحي خلفان يطرح سيناريو "تقسيم اليمن" لحل الصراع

"هادي يريد أخذ زمن غيره"... ضاحي خلفان يطرح سيناريو "تقسيم اليمن" لحل الصراع

بومبيو يناقش مع ولي العهد السعودي "التصدي لإيران وحقوق الإنسان"

بومبيو يناقش مع ولي العهد السعودي "التصدي لإيران وحقوق الإنسان"