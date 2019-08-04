الأجانب يواصلون الشراء بالسوق السعودي الأسبوع الماضي بدعم المؤهلين

الرياض- مباشر: واصل المستثمرون الأجانب بسوق الأسهم السعودية- تداول، الشراء خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 1 أغسطس الجاري، بصافي 712.73 مليون ريال بدعم من تعاملات المستثمرين المؤهلين.

وأظهرت بيانات "تداول"، تسجيل المستثمرون الأجانب إجمالي مشتريات بقيمة 2.005 مليار ريال تمثل 15.6 بالمائة من إجمالي مشتريات السوق الأسبوع الماضي، مقابل إجمالي مبيعات 1.29 مليار ريال تمثل 10 بالمائة من إجمالي مشتريات السوق.

وسيطر اتجاه الشراء على المستثمرين الأجانب المؤهلين بصافي شراء 784.98 مليون ريال، تمثل حصيلة الفارق بين إجمالي مشتريات 1.76 مليار ريال، و979.13 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وتتوزع تعاملات الأجانب على اتفاقيات المبادلة والمستثمرون المقيمون والمستثمرون المؤهلون والمحافظ المدارة بالإضافة إلى الشركاء الاستراتيجيون.

ويسيطر اتجاه الشراء على تعاملات الأجانب بالسوق السعودي منذ بداية العام الحالي، مع انضمام السوق لمؤشرات عالمية منها فوتسي ومورجان ستانلي- إم.إس.آي.

واتجه المستثمرون السعوديون والخليجيون للبيع الأسبوع الماضي، بصافي 386.5 مليون ريال، و316.2 مليون ريال على التوالي.

وبلغ إجمالي مشتريات المستثمرين السعوديين 10.64 مليار ريال تمثل 82.85 بالمائة من إجمالي المشتريات، مقابل 11.03 مليار ريال مبيعات تمثل 86 بالمائة من المبيعات الإجمالية.

وبلغت المشتريات الإجمالية للخليجيين نحو 180.1 مليون ريال، مقابل 496.3 مليون ريال إجمالي مبيعات.

وواصل سوق الأسهم السعودية- تداول أدائه السلبي على المستوى الأسبوعي؛ مع استمرار الخسائر بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي بضغط من خسائر البنوك والمواد الأساسية.

وأنهى الوق الرئيسي- تاسي تعاملات الأسبوع الماضي على خسائر بنحو 1.7 بالمائة، ليهبط لمستوى 8666.39 نقطة؛ بعد خسارة 152.61 نقطة من رصيده.

ووفقا لحسابات "مباشر"، تراجعت سيولة بالسوق الرئيسي- تاسي بنسبة 10.5 بالمائة خلال الأسبوع الماضي؛ إلى 12.82 مليار ريال (3.42 مليار دولار)، مقابل سيولة بلغت 14.32 مليار ريال (3.82 مليار دولار).

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