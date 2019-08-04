حارس مقام النبي هارون : المجموعة اليهودية حاولت اقتحام المقام

جى بي سي نيوز :- قال مطلق صباح البدول حارس مقام النبي هارون في البترا إن المجموعة السياحية اليهودية حاولت اقتحام المقام والاعتداء عليه، في محاولة منهم لدخوله. وأوضح البدول أن بعض أفراد المجموعة حمل حجارة وحاول الاعتداء علينا وفتح قفل باب المقام بها.

وقال البدول:"اضطررنا بسبب سلوكيات المجموعة ومحاولاتها المستمرة بالتهجم عليه وعلى المرافقين الرسميين في الموقع، لفتح المقام لتقوم المجموعات بدخوله لمدة قصيرة لا تتجاوز 5 دقائق لكل مجموعة".

وأضاف البدول أنه مبلغ شفويًا بعدم فتح المقام، رغم عدم وجود أي كتاب رسمي بذلك أو حتى يافطة في الموقع تشير إلى أن المكان مغلق.

وبين أن فتح الموقع للمجموعات السياحية اليهودية جاء بعد حالة الاحتقان والاشتباك مع المجموعة، حيث لم نرتأي بأن تتطور لتؤثر على واقع الحركة السياحية في المنطقة، وفق الرأي .

وأشار إلى أن حجم المرافقة الرسمية متواضع مقارنة مع أعداد المجموعة التي تقدر بنحو (320 زائرا). ولفت البدول إلى أنه وبعد فتح باب المقام لهم تم الحرص على مراقبة المجموعات؛ للتأكد من عدم قيامها بدفن أو نحت أي نقوش عبرية في الموقع.

ومن المتوقع أن تباشر وزارة الأوقاف هذا الأسبوع التحقيق مع الحارس للاستماع إلى أقواله في حادثة دخول مجموعات سياحية يهودية إلى مقام النبي هارون في البترا وإقامة طقوس دينية فيه.

وكانت وزارة الأوقاف قد أوقفت البدول عن العمل بعد قرار وزير الأوقاف بإغلاق الموقع.