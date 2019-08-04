صفقة خاصة على "جدوى ريت السعودي" بأقل من سعر التداول

الرياض ـ مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الأحد، تنفيذ صفقة خاصة على صندوق جدوى ريت السعودية، بـ 760 ألف وحدة، بلغت قيمتها 6.84 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات "تداول"، تم تنفيذ الصفقة عند سعر 9 ريالات؛ وهو أقل من سعر تداول الصندوق خلال الجلسة.

وتم تداول صندوق جدوى ريت السعودية، بجلسة الأحد بين مستويات 10 ريالات و9.96 ريال؛ وهو أعلى وأدنى سعر له على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها عندما يتفق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على تداول أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بحيث تتوافق مع ضوابط السوق المالية السعودية (تداول)، والقواعد واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية ذات العلاقة.



ولا تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: سعر آخر صفقة، وأعلى أو أدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات.

بينما تؤثر الصفقات الخاصة على كل من: كمية الأسهم المتداولة، وقيمة الأسهم المتداولة، وعدد الصفقات المتداولة.

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