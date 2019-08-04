السعودية ترحب باتفاق الوثيقة الدستورية في السودان

الرياض – مباشر: قالت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الأحد، إن المملكة ترحب بالاتفاق على الوثيقة الدستورية والتوقيع عليها بالأحرف الأولى بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير في السودان.

وأضافت وزارة الخارجية، في بيان لها، إن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية من شأنها الانتقال بالسودان نحو الأمن والسلام والاستقرار.

ووقع المجلس العسكري الانتقالي في السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بالسودان بعد استكمال صياغتها النهائية.

ونوهت الخارجية، بالجهود المبذولة من كافة الأطراف لتغليب المصلحة الوطنية وفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد.

وأكد الخارجية، التزام المملكة التام بالوقوف إلى جانب السودان، ومواصلة دعمه بما يسهم في نهوضه واستقراره واستتباب الأمن في كامل ربوعه.

ولفتت الخارجية، إلى أن السودان يمثل للسعودية عمقا استراتيجيا، وأن ذلك يأتي انطلاقا بما يربط البلدين والشعبين من روابط الدين والأخوة والمصير المشترك.

ترشيحات:

بالتفاصيل..التعديلات الجديدة بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية بالسعودية

العمل: تعديل آلية احتساب أجور السعوديين لايزال "مشروع مسودة"

السعودية..إنهاء التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس

السعودية تخصص رابطاً جديداً للحجاج القطريين بعد حجب آخر

عقوبة مخالفة الحج بدون تصريح للمواطنين والمقيمين (فيديوجراف)

إنفوجرافيك.. أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

10 دول تقتنص 69% من صادرات السعودية في مايو.. والصين بالصدارة

سفارة السعودية في إثيوبيا تبدأ منح تأشيرات العمالة المنزلية

تدشين خدمة الجيل الخامس في مكة والمشاعر المقدسة