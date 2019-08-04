أخبار عاجلة

ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة -
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019 -
استقرار الدولار الأمريكي عالمياً في ترقب التطورات الاقتصادية والتجارية -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار -
اعلان شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

حميدتي: التوقيع على الاتفاق يطوي صفحة عصيبة من تاريخ السودان

Google+ Print

© REUTERS / POOL

وخلال مراسم التوقيع على وثيقة الاعلان الدستوري مع قوى إعلان الحرية والتغيير، في الخرطوم: قال حميدتي "خرجنا يومنا هذا فريق واحد وانتصرت الإرادة الوطنية، مضيفا:"لاغالب ولامغلوب لأن الاتفاق من مصلحة الوطن".

وأكد نائب رئيس المجلس العسكري السوداني، على ضرورة "تحقيق القصاص العادل لكل من أجرم في حق الشعب السوداني".

ووقعت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان والمجلس الانتقالي العسكري على الإعلان الدستوري لتدابير الفترة الانتقالية، بالأحرف الأولى، بحضور كل من الوسيط الأفريقي محمد حسن لباد، والوسيط الأثيوبي عمر درير.

ووقع على الوثيقة من جانب قوى الحرية والتغيير أحمد ربيع، ومن جانب المجلس الانتقالي العسكري الفريق محمد حمدان دقلو، وجاء التوقيع على إعلان دستوري اليوم ليمهد الطريق أمام تشكيل حكومة انتقالية.

ومن المقرر، أن يوقع الجانبان بشكل نهائي على الإعلان الدستوري يوم 17 أغسطس/ آب حسبما أكد الوسيط الأفريقي للسودان.

وتولى المجلس العسكري الانتقالي إدارة شؤون البلاد في السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي، في أعقاب احتجاجات شعبية واسعة قادتها قوى إعلان الحرية والتغيير التي انضمت إليها أحزاب وحركات سياسية ومسلحة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني 

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية

"هادي يريد أخذ زمن غيره"... ضاحي خلفان يطرح سيناريو "تقسيم اليمن" لحل الصراع

"هادي يريد أخذ زمن غيره"... ضاحي خلفان يطرح سيناريو "تقسيم اليمن" لحل الصراع

بومبيو يناقش مع ولي العهد السعودي "التصدي لإيران وحقوق الإنسان"

بومبيو يناقش مع ولي العهد السعودي "التصدي لإيران وحقوق الإنسان"