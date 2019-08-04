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"أسمنت العربية" بأعلى مستوياته في 15 شهرا بعد النتائج والتوزيعات

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من: ثابت شحاتة

الرياض ـ مباشر: ارتفع سهم أسمنت العربية بشكل ملحوظ خلال جلسة اليوم الأحد، ليعاود مكاسبه بعد جلستين من التراجع، ويقفز لأعلى مستوياته في نحو 15 شهراً.

وارتفع السهم 1.71 بالمائة بحلول الساعة 1:45 بتوقيت ، صعد بها إلى مستوى 29.80 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ 2 مايو / أيار 2018.

وأعلنت الشركة، اليوم الأحد عن تحولها للربحية خلال الربع الثاني من عام 2019، بصافي ربح بلغ 37.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 50.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2018.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2019م، بواقع 0.75 ريال (75 هللة) للسهم، يتم صرفها بتاريخ 29 أغسطس / آب الجاري.

وبلغت كمية التداول على السهم في هذه الأثناء 353.2 ألف سهم، بلغت قيمتها 10.5 مليون ريال، من خلال 501 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر في تلك اللحظات، بتراجع نسبته 1.6 بالمائة، بخسائر بلغت 138.7 نقطة وصل بها إلى مستوى 8,527.7.86 نقطة.

وتحولت الشركة للربحية بالربع الأول من 2019 بصافي 37.1 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 6.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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