"هدف" يودع الدعم المالي لمنشآت القطاع الخاص بالسعودية لشهر يوليو

الرياض – مباشر: أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، الدعم المالي لشهر يوليو/ تموز في الحسابات البنكية لمنشآت القطاع الخاص؛ المستفيدة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات.

وقال "هدف"، في بيان له، اليوم الأحد، إن الدعم المالي يشمل نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في تلك المنشآت والمسجلين ضمن البرنامج.

وأضاف "هدف"، أن البرنامج يهدف إلى تحفيز منشآت القطاع الخاص على التوطين، ورفع مساهمة السعوديين والسعوديات في سوق العمل، ضمن بيئات عمل محفزة ومنتجة ومستقرة، ورفع مهارات من هم على رأس العمل.

ويتحمل الصندوق نسبة من أجور السعوديين والسعوديات العاملين في القطاع الخاص، من خلال تحفيز المنشآت على التوظيف والتدريب أثناء العمل، من أجل رفع مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياج سوق العمل.

وأقرت ضوابط البرنامج بأن يوجه 70 بالمائة من الدعم للتوظيف، و30 بالمائة كخدمات تدريب.

وتمتد فترة الدعم المالي لراتب الموظف إلى 36 شهرا، بمعدل 30 بالمائة من الراتب الشهري للسنة الأولى، و20 بالمائة للسنة الثانية، و10 بالمائة للسنة الثالثة من الدعم.

ويتم زيادة نسبة للدعم، عند توظيف المنشأة للإناث أو الأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المناطق غير الرئيسية والمحافظات الأقل كثافة سكانية، وكذلك في حال كان حجم المنشأة 50 عامل فأقل.

وبحسب ضوابط البرنامج، فإن الحد الأدنى من الأجر المستحق للدعم 4 آلاف ريال، والحد الأعلى من الأجر 10 آلاف ريال المعلن من خلال البرنامج والمقيد كأجر في سجلات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

ويتركز الدعم في البرنامج على 4 جوانب، هي: دعم توظيف الخريجين والخريجات الباحثين عن العمل، ودعم التوظيف في المدن والقرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة، ودعم توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، ودعم التوظيف في المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر.

ويستهدف البرنامج فئتي الوظائف المتاحة في منشآت القطاع الخاص، والباحثين والباحثات عن عمل، الذين لم يسبق لهم العمل والمنقطعين عن العمل لأكثر من 90 يوما، كما يشمل حديثي التخرج.

وأتاح "هدف"، للمنشآت 4 خطوات ميسرة للتسجيل والاستفادة من برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، تبدأ بتسجيل المنشأة في البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وتفعيل حساب "برامج دعم التوظيف" من قائمة برامجنا.

وأخيرا، تقديم بيانات الإعلان الوظيفي بعد اختيار نوع العمل "برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات" ورفعها على صفحة البوابة، ليتسنى للباحثين والباحثات عن عمل التقديم على الوظيفة، وفي الخطوة الرابعة بعد اكتمال مرحلة التوظيف، يتم انضمام المنشأة للبرنامج واحتساب الدعم.

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