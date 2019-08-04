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العسكري السوداني والحرية والتغيير يوقعان بالأحرف الأولى الوثيقة الدستورية

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العسكري السوداني والحرية والتغيير يوقعان بالأحرف الأولى الوثيقة الدستورية العسكري السوداني والحرية والتغيير يوقعان بالأحرف الأولى الوثيقة الدستورية

القاهرة - مباشر: وقع المجلس العسكري الانتقالي في السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، اليوم الأحد، بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بالسودان بعد استكمال صياغتها النهائية.

ومثل المجلس العسكري في الاتفاق الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، وفقاً لفضائية إكسترا نيوز.

وحضر الاتفاق الوسيط الأفريقي للسودان محمد الحسن لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

وتشمل الوثيقة الدستورية تحديد موعد الإعلان عن تشكيل السودانية الجديدة وقررته في 28 أغسطس/آب، كما حددت موعد الإعلان عن اسم رئيس الحكومة السودانية المقبلة وقررته في 20 أغسطس/آب الجاري، وموعد تشكيل المجلس السيادي في السودان والمقرر أن يتم في 18 أغسطس/آب الجاري.

ومن المقرر التوقيع النهائي على وثيقة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بالسودان سيتم في 17 أغسطس/آب الجاري.

ترشيحات:

اتفاق سياسي بالسودان على غالبية بنود الإعلان الدستوري

مباشر (اقتصاد)

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