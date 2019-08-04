تقرير: البورصات الإماراتية تتفوق على نظيراتها الخليجية خلال يوليو

الرياض – مباشر: قالت أبحاث كامكو، إن مؤشرات بورصات الإمارات تفوقت في أدائها على مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى خلال شهر يوليو/ تموز 2019؛ بعد أنهى سوق دبي المالي الشهر على ارتفاع نسبته 9.8 بالمائة، وسوق أبوظبي للأوراق المالية بمكاسب 6.8 بالمائة.

وأضافت كامكو في تقرير، اليوم الأحد، أن مؤشرات الإمارات على مستوى تداولات الشهر كانت أفضل الأسواق الخليجية أداء، مبينة أن هذا الأداء المتفوق كان مدفوعاً بعمليات الشراء الانتقائي لبعض الشركات الرائدة، الأمر الذي دفع بعدة أسهم كبرى لتسجيل نمواً ثنائي الرقم.

القياديات تضغط على أداء السوق السعودي

وأشار التقرير، إلى تراجع أداء السوق السعودي بخسائر نسبتها 1 بالمائة من قيمتها في يوليو/ تموز 2019 على أساس شهري بعد أن شهد أفضل أداء على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في يونيو/ حزيران 2019.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي- تاسي عند مستوى 8732.62 نقطة؛ نظراً للتراجعات الشديدة التي شهدتها القطاعات الرئيسية مثل البنوك والمواد الاساسية خلال الشهر.

ولفتت "كامكو"، إلى أن معنويات التداول السلبية لقطاع البنوك بالمملكة تعزى إلى حد كبير إلى إمكانية تراجع الهوامش بعد خفض أسعار الفائدة.

وقالت، إنه على الرغم من تراجع "تاسي في الشهر الماضي، إلا أن أداء سوق تداول منذ بداية العام الحالي حتى تاريخه ما زال جيداً.

وسجل المؤشر نمواً في العام الجاري، وفقا للتقرير؛ نتيجة التدفقات السلبية الناتجة عن إدراج السوق ضمن مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي راسل وستاندرد أند بورز داو جونز للأسواق الناشئة، هذا إلى جانب قيام الحكومة بالحد من القواعد التنظيمية التي تحكم الملكية الأجنبية للأسهم.

نمو قوي لمؤشر الكويت بدعم الترقيات ونمو أرباح الشركات

وقالت أبحاث كامكو، إن مؤشر السوق الأول لبورصة الكويت احتفظ بأدائه القوي (ارتفع 5.6 بالمائة خلال الشهر)؛ في ظل استمرار المعنويات الإيجابية على خلفية التدفقات السلبية المتوقعة من ترقية السوق للانضمام إلى مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، واستمرار نمو أرباح الشركات.

وواصلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت، بحسب التقرير، تفوقها على نظرائها الإقليميين منذ بداية العام حتى تاريخه واحتفظت بأدائها الإيجابي للشهر السابع على التوالي، واستمرت أنشطة التداول في الارتفاع على عكس التباطؤ الموسمي الذي تشهده تاريخياً.

وعلى مستوى بورصة قطر، قالت كامكو، إن أداء بورصة قطر ظل مستقراً (ارتفاع 0.5 بالمائة) في يوليو/ تموز 2019 في أعقاب الارتفاع الذي شهدته خلال الشهر السابق.

وأغلق مؤشر بورصة قطر 20 عند مستوى 10505.00 نقطة.

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