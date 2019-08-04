نيكون تكشف النقاب عن إصدارها الجديد

أعلنت شركة نيكون الشرق الأوسط م.م.ح اليوم عن إضافة جديدة إلى عدسات S-Line مع إطلاق عدسات نيكور Z 85mm f/ 1.8 S . وتمتاز هذه العدسة الممتازة المتوسطة المقربة بتحقيق أقصى استفادة من نظام تثبيت نيكون Z الجديد لتحقيق أفضل أداء متميز مع ثبات فائق الدقة وميزات بوكيه المحسّنة للأفلام والصور الثابتة عالية الجودة.

تعد عدسات نيكورZ 85MM F/1.8 S المدعومة من نظام تثبيتZ الذي يستخدم بالكامل التثبيت الكبير ومسافة الحافة القصيرة للسماح بدخول أكثر للضوء واحد من العدسات السريعة والعملية للغاية للتصوير الفوتوغرافي للصور. وعلى عكس العدسات العادية، مع نيكورZ 85MM F/1.8 S ، يمكن الحفاظ على الإضاءة الطبيعية المحيطية عن طريق تلقي كمية الضوء بدقة في جميع أنحاء الإطار بالكامل من المركز، الوسط إلى المناطق المحيطية.

بتوفير إمكانية رائعة للإصدار وإمكانية تشغيل فائقة مع فتحة ثابتة قصوى تبلغ f/1.8، تلتقط هذه العدسة ميزات بوكيه الجمالية ذات عمق طبيعي على عكس الأجهزة الذكية.

عدسات نيكور Z 85MM F/1.8 Sمناسبة تمامًا للمستخدمين الذين:

يفضلون التقاط صور بميزات بوكيه الجمالية

يطلبون عدسة ممتازة هادئة ومُركزة مثالية لتسجيل الأفلام

يفضلون الاستمتاع بجودة الصورة العالية التي يمكن أن يوفرها نظام تثبيت نيكون Z

"الابتكار والإبداع هما صميم كل ما نقوم به في نيكون، وهذا ينطوي على توسيع الإمكانيات من خلال نظام تثبيت Z الكبير لسلسلة Z الخاصة بنا. وذكر ناريندرا مينون، العضو المنتدب، نيكون الشرق الأوسط م.م.ح، قائلًا: "إن نيكور 85MM F/1.8 S Z هو أحدث تطور لدينا يوفر أداءً بصريًا متميزًا مع فتحة قصوى f/1.8 تنتج صورًا ذات جودة ممتازة بميزات بوكيه الطبيعية الجمالية - ممتازًا للتصوير الفوتوغرافي للصور وتصوير الفيديو".

كجزء من عدسات S-Line، توفر نيكور Z 85MM F/1.8 S أداءً فائقًا للتصوير من صورة مُقربة إلى مسافة بعيدة. يُستخدم في العدسة عناصر زجاجية منخفضة التشتت للغاية التي تضمن جودة صورة فائقة بأقل انحراف لوني محوري. إن استعمال طبقة طلاء نانو كريستال يمنع بشكل فعال تداخل الصور والتوهج، مما يساهم في تكوين صور ومقاطع فيديو واضحة للغاية حتى عند التقاط الصور ذات الإضاءة الخلفية. تحتوي العدسة أيضًا على حلقة تحكم مريحة للتشغيل يمكن تخصيص وظائف مختلفة لها. مع إمكانات شديدة المقاومة للغبار والتقطير مع الإحكام لأجزاء مختلفة، يمكن استخدام العدسة بشكل موثوق في المواقف الصعبة.

الميزات الأساسية لنيكور Z 85MM F/1.8 S

الأداء الأمثل المتميز والثبات الشديد بصورة استثنائية على عكس ميزات بوكيه الجمالية

بدءًا من التصوير الفوتوغرافي الطبيعي المدهش وحتى الصور البانورامية، سواءً تصوير قطرات المطر أو صورة فوتوغرافية لحفل زفاف على البحر. تضمن هذه العدسة أداءً مثاليًا رائعًا إلى جانب تأثير بوكيه سلس وطبيعي يسمح للمصورين بالتركيز على الموضوع الرئيسي بفعالية لكلا اللقطات والأفلام. إن جمال بوكيه الطبيعي الذي يزداد تدريجيًا مع زيادة المسافة من المستوى البؤري هو الأفضل في التصوير الفوتوغرافي للصور. خصائص بوكيه المستدير والمُعتدل الناتج عند عدم وضوح مصادر الضوء لا يظهر سوى القليل من التهيج اللوني ويبقى مبهجًا حتى حواف الإطار، مما يتيح إظهار أجواء حالمة.

علاوة على ذلك، تستخدم العدسة نظامًا جديدًا متعدد البؤر يعمل على تقليل الانحرافات بشكل كبير حتى عند التصوير من مسافات قريبة، ونتيجة لذلك، يوفر أداءً فائقًا للتصوير بنسق تفصيلية.

الأداء الممتاز لتسجيل الأفلام

مع هذه العدسة الممتازة، لا يتعين على المصورين التركيز على التصوير في البيئات شديدة التأثير. تأتي نيكور Z 85MM F/1.8 S مزودة بمجموعة واسعة من إمكانيات التصوير. حلقة التحكم تسمح بتصوير مريح وتشغيل سلس. يرجع الفضل في التخلص من الضوضاء غير المرغوب فيها أثناء تصوير فيلم إلى حلقة التحكم القابلة للتخصيص وآلية الظبط التلقائي مع محرك التدريج الهادئ وآلية الديافراجم.

بفضل قوة وحدة شفرة الديافراجم مع الآلية المُستمدة والمُستخدمة في جسم العدسة، يمكن للكاميرا التحكم بدقة في الفتحة عبر الإشارات الإلكترونية. هذا يوفر تحكم مستقر في الفتحة (AE) باستمرار، حتى أثناء التصوير المتواصل. يوفر التحكم السلس والثابت في الفتحة تغييرات العرض الطبيعية للأفلام.

الوضوح في متناول اليد

بالنسبة لتداخل الصور والتوهج الناجم عن الضوء الشارد، أو حتى عندما يتم إدراج مصدر ضوء قوي في الإطار، تعمل طبقة طلاء نانو كريستال، تكنولوجيا طلاء نيكون الحصرية المضادة للانعكاس، على تقليل هذه التأثيرات بسهولة لتوفير صور مضبوطة وواضحة. حتى لو كانت في الأضواء المنخفضة لالتقاط الصور الدراماتيكية، فإن إضافة عنصرين من عناصر زجاجية منخفضة التشتت للغاية يوفر أيضًا وسائل ضبط التعادل الفعال للانحراف اللوني المحوري.

التحكم السريع لتحقيق نتائج مدهشة

التقاط تفاصيل نادرة مثل عمق عيون الشخص الذي تتعامل معه بدقة شديدة أو بشكل مظبوط أو الاستماع إلى صوت الشلال، حيث يمكن التقاط الصور الثابتة أو الأفلام بسهولة عبر العدسة. من خلال تعيين الإعدادات في حلقة التحكم، يمكن للمصورين التخلص من الضوضاء غير الضرورية عند تصوير فيلم أو صورة بواسطته، مما يضمن تشغيل الكاميرا بشكل سلس. يمتلك المستخدمون خيار تغيير الإعدادات سريعًا إما من حلقة التحكم أو من خلال مفتاح وضع البؤرة المُخصصة، يسمح بتشغيل البؤرة اليدوية لتحقيق انتقال سلس للبؤرة.