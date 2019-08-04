أخبار عاجلة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية -
أبو يامين يستبعد التعديل الوزاري والحكومة ملتزمة بقرار «الدستورية» -
ميليشيا حزب الله متورطة في تهريب المخدرات إلى الأردن -
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"مبكو" يتصدر خسائر السوق السعودي بعد نتائج سلبية بالربع الثاني

Google+ Print
"مبكو" يتصدر خسائر السوق السعودي بعد نتائج سلبية بالربع الثاني "مبكو" يتصدر خسائر السوق السعودي بعد نتائج سلبية بالربع الثاني

الرياض – مباشر: استقبل سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر؛ متصدرا خسائر السوق بأعلى وتيرة في نحو 3 أشهر؛ بعد الإعلان عن تحول سلبي بالنتائج الفصلية للربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وتصدر "مبكو" خسائر 148 سهما بحلول الساعة 12:09 بتوقيت ، بنحو 5.8 بالمائة، مسجلا أعلى وتيرة خسائر في قرابة 3 أشهر؛ منذ تعاملات 13 مايو/ أيار عندما تكبد خسائر نسبتها 6.3 بالمائة.

وفقد السهم 0.88 ريالا من قيمته خلال تعاملات اليوم؛ ليهبط لمستوى 14.38 ريالا، وهو أقل مستوياته منذ 14 مايو/ أيار الماضي عندما هبط لمستوى 14.26 ريالا.

وبلغت قيم التداولات على السهم في هذه الأثناء 9.6 مليون ريالا، من خلال التداول على 668.49 ألف سهم، تمت عبر 691 صفقة.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تحولها للخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بصافي 4.03 مليون ريال، مقابل 28.92 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من العام 2018.

وشهد المؤشر العام للسوق- تاسي تراجعا ملحوظا في تلك اللحظات ليفقد نحو 116.8 نقطة هبطت به لمستوى 8549.64 نقطة، بتراجع نسبته 1.35 بالمائة.

وخيم التراجع على أغلب قطاعات السوق بصدارة تجزئة الأغذية بنسبة 3.3 بالمائة، والبنوك بنحو 1.7 بالمائة، ثم المواد الأساسية بـ 1.3 بالمائة.

ترشيحات:

"إكسترا" تفتتح فرعاً جديداً بالطائف بحجم استثمارات 11 مليون ريال

أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019

أسمنت القصيم تقفز بأرباحها 283% في الربع الثاني

إنفوجرافيك..أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

بالتفاصيل..التعديلات الجديدة بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية بالسعودية

العمل: تعديل آلية احتساب أجور السعوديين لايزال "مشروع مسودة"

السعودية..إنهاء التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس

السعودية تخصص رابطاً جديداً للحجاج القطريين بعد حجب آخر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لا تزال أعلى 1500 دولار

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار

أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار