"مبكو" يتصدر خسائر السوق السعودي بعد نتائج سلبية بالربع الثاني

الرياض – مباشر: استقبل سهم شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو) أولى تعاملات الأسبوع باللون الأحمر؛ متصدرا خسائر السوق بأعلى وتيرة في نحو 3 أشهر؛ بعد الإعلان عن تحول سلبي بالنتائج الفصلية للربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

وتصدر "مبكو" خسائر 148 سهما بحلول الساعة 12:09 بتوقيت السعودية، بنحو 5.8 بالمائة، مسجلا أعلى وتيرة خسائر في قرابة 3 أشهر؛ منذ تعاملات 13 مايو/ أيار عندما تكبد خسائر نسبتها 6.3 بالمائة.

وفقد السهم 0.88 ريالا من قيمته خلال تعاملات اليوم؛ ليهبط لمستوى 14.38 ريالا، وهو أقل مستوياته منذ 14 مايو/ أيار الماضي عندما هبط لمستوى 14.26 ريالا.

وبلغت قيم التداولات على السهم في هذه الأثناء 9.6 مليون ريالا، من خلال التداول على 668.49 ألف سهم، تمت عبر 691 صفقة.

وأظهرت البيانات المالية للشركة تحولها للخسائر خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، بصافي 4.03 مليون ريال، مقابل 28.92 مليون ريال أرباح في الربع الثاني من العام 2018.

وشهد المؤشر العام للسوق- تاسي تراجعا ملحوظا في تلك اللحظات ليفقد نحو 116.8 نقطة هبطت به لمستوى 8549.64 نقطة، بتراجع نسبته 1.35 بالمائة.

وخيم التراجع على أغلب قطاعات السوق بصدارة تجزئة الأغذية بنسبة 3.3 بالمائة، والبنوك بنحو 1.7 بالمائة، ثم المواد الأساسية بـ 1.3 بالمائة.

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