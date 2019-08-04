انتعاش مرتقب بفنادق السعودية والإمارات مع موسم الحج والعيد

من: محمود جمال

دبي - مباشر: تتأهب فنادق بالمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات لاستقبال موسم قياسي للإشغال خلال موسم الحج وعطلة عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ مع نهاية الأسبوع الجاري وتنتهي في منتصف شهر أغسطس/ 2019.

وتوقع مسؤولو فنادق وخبراء لـ"مباشر"، أن تؤسس فنادق المملكة لا سيما مكة مرحلة جديدة من الانتعاش خلال موسم الحج وعطلة العيد. ووفقا لتقديرات رسمية صادرة من إدارة الجوزات السعودية فإن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة وصل إلى يوم الجمعة الماضية نحو 1.516 مليون حاج بمقدار زيادرة بلغ 123.37 ألف حاج عن العام الماضي.

وأوضحوا أن الحجاج ينفقون ما يقرب من 40 بالمائة من ميزانيتهم على الفنادق والإسكان ثم 30 بالمائة على النقل ووسائلها و30 على الهدايا والغذاء.

معدلات الإشغال

وقال الخبير السياحي خليل بهار لـ"مباشر" إن التوقعات لموسم الحج هذه السنة تشير إلى ارتفاع معدلات الإشغال بنسب تجاوز الـ 50 بالمائة.

وأضاف أن هناك عوامل عدة تساهم في ارتفاع النسب هذا العام منها الارتفاع المتزايد على الاقبال على الحج وهو ما تثبته الاحصاءات الرسمية يوميا.

ولفت إلى أن من أسباب ارتفاع الإشغال في الفنادق بمكة، خصوصاً في المنطقة المركزية، انتشار العروض الترويجية ومحاولة تقديم أسعار مناسبة حتى لو أنها تبعد من الحرم المكي قليلا.

ووفقا لتقديرات غير رسمية فإن عدد الفنادق والشقق السياحية يبلغ أكثر من 1900 منشأة وفندقا في مكة المكرمة، بينما بلغ 575 في مدينة جدة، و412 في المدينة المنورة.

ولفت التقديرات إلى أن التزايد في أعداد الحجاج وزائري الفنادق المتوقع هذا العام يأتي ضمن خطة التحول الوطني 2030 والتي تستهدف زيادة عدد الحجاج النظاميين (الداخل والخارج) من 1.5 مليون حاج إلى مليونين ونصف سنويا. وذلك ابتداء من عام 1441 للهجرة. أي بدأ من العام القادم.

وأوضحت التقديرات أنه لتحقيق ذلك الهدف يجب أن ينمو عدد الحجاج بمتوسط معدل نمو سنوي نسبته 7.6 بالمائة.

ووفقا لتوقعات جي إل إل المتخصصة بالأبحاث العقارية فإن من المرجح ارتفاع أعداد الغرف الفندقية في عام 2019 إلى نحو 39 ألف ومنها إلى 46 ألف غرفة في 2020. وسجلت نسب الأشغال الفندقي بالمملكة نحو 70 بالمائة خلال الخمس أشهر الأول من العام الجاري.

فنادق الإمارات

وعن الاستعدادت بالإمارات لموسم عطلة عيد الأضحى فإن الفنادق تتنافس بتقديم أفضل العروض للعائلات التي ترغب في قضاء تلك الإجازة بدبي أو بإمارة ابوظبي.

وتزامناً مع العروض والبرامج السياحية الترفيهية التي ستطلقها الهيئة المتخصصة بالسياحة بإمارة دبي وأبوظبي سترفع كل فنادق الإماراتي حالة الاستعداد القصوى في محاولة لالتهام أكبر حصص ممكنة من الإشغال الفندقي بموسم العيد.

وتوقع خبراء أن تطلق الفنادق بدبي وأبوظبي العديد من البرامج الترويجية والتنشيطية بنسب تخفيضات ستراوح بين 30 بالمائة و40 بالمائة خلال فترة العيد.

ورجحوا أن تتراوح نسب الإشغال في فنادق دبي وأبوظبي بشكل عام خلال عطلة العيد بين 75 بالمائة إلى نسبة تقرب 90 بالمائة.

وقال الخبير السياحي سعيد فياض: هذه النسب المرتفعة المتوقعة في العيد لا تقتصر على أبوظبي فقط ولكنها تشمل العين ودبي والشارقة ومختلف إمارات الدولة، متوقعا أن ترتفع هذه النسب بفنادق وسط الدولة والفنادق الشاطئية إلى 100 المائة.

وأشار إلى أن الخليجيين لا سيما من السعودية سيستحوذون على النسبة الأكبر من الحجوزات الفندقية في دبي وأبوظبي خلال عطلة عيد المبارك.

وقدر تلك النسب بين بين 80 بالمائة و90 بالمائة من إجمالي الحجوزات خلال العطلة بدبي بالإضافة إلى الحجوزات من قبل المقيمين في الدولة وبعض الأوروبيين.

ووفقاً لإحصائيات دائرة السياحة والتسويق بدبي يتجاوز عدد السياح من دول الخليج بالإمارة مليون سائح. كما يقتنص السياح الأوروبيين نحو أكثر من 20 بالمائة من إجمالي زوار الإمارة بشكل عام ليصل عددهم تقريباً أكثر من المليون سائح.

وتتركز معظم الحجوزات خلال فصل عيد الأضحى تتركز بالفنادق المصاحبة للمراكز التجارية والمنتجعات الترفيهية مثل دبي مول، وفيستيفال سيتي، ومول الإمارات، ومركز دبي التجاري، التي تشهد فعاليات مفاجآت صيف دبي، وفقا لتقديرات غير رسمية.

الإشغال والحجوزات

وقال نائب الرئيس للمبيعات في فنادق روتانا لـ"مباشر": إن دولة الإمارات تشهد نشاطاً ملحوظاً خلال فترة الأعياد، نظراً إلى مكانتها كوجهة سياحية مميزة بفضل ما تقدمه من وجهات ترفيهية فريدة وأنشطة متنوعة وهذا يؤدي بدوره إلى ارتفاع نسب الإشغال والحجوزات.

وأضاف ديكلان هارلي: تُعَد دول مجلس التعاون الخليجي من أهم الدول المصدرة للسياحة، نظراً للعديد من العوامل المحفزة لهذا التوجه، لا سيما أن أغلب السياح الخليجيين يميلون إلى السفر لوجهات قريبة من حيث المسافة والسمات الثقافية.

وأشار إلى أن هذا الأمر الذي ينصب في مصلحة دولة الإمارات ولاسيما دبي التي أضحت من أهم الوجهات السياحية بالمنطقة بما تقدمه من مرافق وخدمات متقدمة، فضلاً عن البنية التحتية المتطورة.

وتنوع الأنشطة والوجهات الترفيهية التي توفرها للمسافرين وعائلاتهم. ومما لا شك فيه أن تزامن فترة العيد مع مفاجآت صيف دبي، إلى جانب إطلاق العديد من المعالم الأيقونية كمتحف اللوفر أبوظبي والوجهات الترفيهية العالمية على غرار وارنر برازرز وقصر الحصن، سيكون له أثر ملموس على قطاع السياحة والضيافة في الدولة بشكل عام".

وأضاف هارلي: "وبطبيعة الحال، فإن هذا الأمر ينعكس إيجاباً وبشكل كبير على نسب الإشغال في فنادق روتانا، حيث أن الحجوزات الأولية تشير إلى أن نسبة إشغال فنادقنا في الدولة ستصل إلى ذروتها خلال عطلة العيد.

وتابع: يعزى الفضل في ذلك إلى توفر الفئات والخيارات المختلفة من فنادق روتانا، وحرص المجموعة على توفير مرافق متنوعة تناسب تطلعات مختلف شرائح الضيوف، سواء كانوا من العائلات أو الأفراد، وتفضيلاتهم المتفاوتة، حيث من المتوقع أن تزيد معدلات نسب الإشغال في فنادقنا في الدولة خلال فترة العيد عن 90 بالمائة".

الانسب بالعالم

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تايم للفنادق لـ"مباشر"، إن مدينة دبي تعتبر من الوجهات العالمية والتي تستقطب مختلف الزوار من العالم من كافة شرائح المجتمع، وبمناسبة عيد الأضحى وتزامناً مع مفاجآت صيف دبي فمن المتوقع نسب إشغال كبيرة وحركة في كل المرافق.

وأوضح محمد عوض أن نسب الإشغال في فنادق مجموعة "تايم " تبلغ نحو 70 بالمائة طيلة أيام العيد ومن المتوقع أن يتزايد الإقبال على الحجوزات.

وعن الاستعدات لموسم "الأضحى"، أشار إلى أن المجموعة كسائر الفنادق الأخرى وضعت خطة تسويقية للصيف على عروض الغرف بكل الفنادق حيث يمكن للزوار اختيار الفندق المناسب.

وتأتي تلك التوقعات الواعية الإيجابية في ظل سعي القطاع الحكومي بالدولة بكل السبل ومن خلال التعاون مع القطاع الخاص لإنجاح تفعيل السياحة الداخلية من خلال تكثيف الفعاليات والمهرجانات في

فصل الصيف.

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