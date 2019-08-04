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أمر عاجل من رئيس الإمارات بشأن عيد الأضحى

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وقرر رئيس الإمارات الإفراج عن 669 مسجونا، ممن صدرت بحقهم أحكام في قضايا مختلفة، وتكفل بتسديد الغرامات المالية التي ترتبت عليهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

© AP Photo / Kirsty Wigglesworth

ويأتي أمر الإفراج عن المسجونين في إطار حرص رئيس الإمارات على إعطائهم فرصة لبدء حياة جديدة والتخفيف من معاناة أسرهم.

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بدولة الإمارات، أن إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية ستبدأ من 9 أغسطس/آب المقبل وتستمر حتى 12 من نفس الشهر، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.  

وقالت الهيئة فى بيان لها، إن هذا التعميم استنادا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والذي اعتمد في البند الخامس منه أجندة العطلات الرسمية لعام 2019.

وبهذه المناسبة هنأت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة كما هنأت شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

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