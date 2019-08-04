27 مليون ريال أرباح 4 شركات تأمين سعودية بالربع الثاني

الرياض ـ مباشر: أعلنت 4 شركات مدرجة ضمن قطاع التأمين بالسوق السعودي، عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2019، اليوم الأحد.

وارتفعت الأرباح المجمعة للشركات الأربع، بالربع الثاني من العام الجاري، إلى نحو 27.47 مليون ريال، مقابل 22.57 مليون ريال للفترة نفسها من 2018، بارتفاع نسبته 21.7 بالمائة.

وبلغت إجمالي أرباح الشركات في النصف الأول من 2019 نحو 54 مليون ريال، مقابل 44.35 مليون ريال للنصف الأول من العام الماضي، بارتفاع نسبته 21.92 بالمائة.

وجاء ارتفاع الأرباح المجمعة للشركات، بدعم مباشر من شركة "أكسا التعاونية"، التي أعلنت عن تسجيل صافي ربح بلغ 30.47 مليون ريال، للربع الثاني من 2019، مقابل 24.11 مليون ريال لنفس الفترة من 2018، بارتفاع 26.37 بالمائة.

وجاءت "سايكو" بالمركز الثاني بأرباح صافية بلغت 4.04 مليون ريال للربع الثاني من العام الحالي، مقابل نحو 415 ألف ريال للربع المماثل من العام الماضي، لتقفز أرباح الشركة نحو 874 بالمائة.

وفي المقابل، رفعت "الإنماء طوكيو" خسائرها بالربع الثاني من 2019، إلى نحو 10 ملايين ريال، مقابل 9.3 مليون ريال بالفترة المقارنة، لترتفع الخسائر بنسبة 8.3 بالمائة.

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