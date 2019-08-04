أخبار عاجلة

بالفيديو : سوريا.. قتلى بينهم أطفال بانفجار سيارة مفخخة في الحسكة -
بعد التفجير الإرهابي… رسالة من أمير الكويت إلى الرئيس الأفغاني  -
أسعار الذهب تتراجع عالمياً لكن لاتزال أعلى 1500 دولار -
"كيمانول" ترفع خسائرها المتراكمة بعد تحول سلبي بالربع الثاني -
مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) يعلن عن تطبيق إجراءات المصدر على الأوراق المالية لـشركة حلواني إخوان -
اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) -
صحيفة تكشف حصول حكومة الوفاق الليبية على طائرات مسيرة إسرائيلية -
أبو يامين يستبعد التعديل الوزاري والحكومة ملتزمة بقرار «الدستورية» -
ميليشيا حزب الله متورطة في تهريب المخدرات إلى الأردن -
أسعار النفط ترتفع بأكثر من 3% مع توقعات خفض المعروض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

أسمنت العربية تقرر توزيع 75 هللة للسهم..وصرف الأرباح 29 أغسطس

Google+ Print
أسمنت العربية تقرر توزيع 75 هللة للسهم..وصرف الأرباح 29 أغسطس أسمنت العربية تقرر توزيع 75 هللة للسهم..وصرف الأرباح 29 أغسطس

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة أسمنت العربية، توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2019م، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال (75 هللة) للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 29 أغسطس / آب الجاري، عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب". 

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 5 أغسطس / آب 2019، والمقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتحولت الشركة إلى الربحية بالربع الثاني من العام 2019 بصافي ربح بلغ 37.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 50.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2018.

وأنهى السهم تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 29.30 ريال، متراجعا بنسبة 1.01 بالمائة.

ترشيحات:

أسمنت القصيم تقفز بأرباحها 283% في الربع الثاني

دخل العمليات يصعد بأرباح مصرف الإنماء 15% في الربع الثاني

إنفوجرافيك.. السعودية تستقبل أكثر من 95 مليون حاجٍّ خلال 50عامًا

وزير الطاقة السعودي يلتقي نظيره الروسي لمتابعة مسيرة الشراكة

العقاري السعودي يودع مليار ريال لمستفيدي القرض المدعوم لشهر يوليو

إنفوجرافيك.. البيئة السعودية تحدد 8 ضوابط لدخول المواشي للمشاعر

بالتفاصيل..التعديلات الجديدة بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية بالسعودية

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

مسح..البنوك السعودية تربح 10 مليارات ريال بالربع الثاني من 2019

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

اعلان شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

سوق الأسهم السعودية يوضح موعد إجازة عيد الأضحى

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير

السعودية تدعو الأطراف المعنية لمراعاة مصالح إقليم كشمير