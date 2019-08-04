أسمنت العربية تقرر توزيع 75 هللة للسهم..وصرف الأرباح 29 أغسطس

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة أسمنت العربية، توزيع أرباح نقدية عن النصف الأول من 2019م، بقيمة 75 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال (75 هللة) للسهم.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أنه سيتم صرف الأرباح بتاريخ 29 أغسطس / آب الجاري، عن طريق البنك السعودي البريطاني "ساب".

وأشارت إلى أن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بتاريخ 5 أغسطس / آب 2019، والمقيدين، بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتحولت الشركة إلى الربحية بالربع الثاني من العام 2019 بصافي ربح بلغ 37.3 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 50.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2018.

وأنهى السهم تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 29.30 ريال، متراجعا بنسبة 1.01 بالمائة.

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