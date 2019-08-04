"جرير": افتتاح معرض جديد بالرياض باستثمارات 105 ملايين ريال

الرياض – مباشر: افتتحت شركة جرير للتسويق (جرير)، يوم الخميس الماضي، معرضاً جديداً بمدينة الرياض، باستثمارات بلغت 105 ملايين ريالا.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إن هذا المعرض هو الـ49 لمكتبة جرير في المملكة، والـ59 من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

وأضافت "جرير" في بيانها، أن مساحة المعرض تبلغ 3639 مترا مربعا، مبينة أن نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض بلغت 64 بالمائة من إجمالي الموظفين.

ولفتت الشركة، إلى أن هذا المعرض ضمن مبنى مملوك لمكتبة جرير ويتضمن مساحات تأجيرية إضافية تصل إلى 3238 مترا مربعا ما بين معارض ومكاتب، وبلغ حجم الإستثمارات في هذا المبنى 105 ملايين ريال.

ويعد هذا المعرض الخامس الذي تم افتتاحه منذ بداية عام 2019، وفقا لبيان الشركة.

ونوهت "جرير"، على أن الأثر المالي لهذا المعرض سوف يظهر اعتباراً من الربع الثالث من العام 2019.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، في الشهر الماضي إن المصاريف الإدارية للشركة زادت بنحو 13 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019؛ وذلك نتيجة الترويج لزيادة الحصة السوقية والتي نمت فوق الـ 20 بالمائة.

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