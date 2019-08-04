تحليل: أسواق الذهب بالخليج تراهن على "العيد" للانتعاش

من: محمود جمال

دبي - مباشر: توقع تجار ذهب بدول الخليج انتعاش أسواق المعدن الاصفر محليا مع بدء موسم الحج وعيد الأضحى لتعود من حالة التباطؤ التي مرت بها في أوائل أيام شهر يوليو/ تموز الماضي.

ورجح مسؤولون بمحال لتجارة الذهب والمجوهرات لـ"مباشر"، إن التدفق الكبير المتوقع في أعداد الحجاج في السعودية والسياح في دبي يرجحان انتعاش السوق مجدداً وانتشاله من الركود، مشيرين إلى أن حركة البيع ارتفعت في الشهر الماضي في ظل ارتفاع الأسعار إلى مستويات مرتفعة لأعلى مستوى في 6 أعوام.

ومؤخرا، رصدت "مباشر" توجهات بيعية لدى الأسر والأفراد ببعض دول الخليج وفي مقدمتها الإمارات وهو ما رفع حركة البيع للمعدن الأصفر خلال الأيام الأخيرة من شهر يوليو/ تموز للاستفادة من سعره المرتفع بسبب التوترات التجارية والاتجاه نحو التسييل وانتظار فرصة للشراء أخرى؛ وذلك وفقاً لآراء تجار.

الأسعار

ووفق حسابات "مباشر"، سجلت أغلب أسعار الذهب ارتفاعات، قياسية منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية يوم الجمعة الماضي بلغت نسبته نحو 12.4 بالمائة، مقارنة بأسعارها نهاية العام السابق.

وسجلت أسعار الذهب بالإمارات ارتفاعات في تلك الفترة بلغت نسبتها 12.3 بالمائة، وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً بنحو درهم بالغاً 170.09 درهم (46.32 دولار)، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 لـ127.57 درهم (34.74 دولار).

وفي السعودية، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات منذ بداية العام تبلغ نسبتها 12.3 بالمائة، وشهد سعر جرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً ليصل إلى 173.69 ريال (46.31 دولار)، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 130.27 ريال (34.73 دولار).

وفي الكويت، سجلت أسعار الذهب ارتفاعات خلال تلك الفترة مقارنة بأسعارها نهاية العام السابق له، ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً بما يعادل 1.54 دينار بالغاً 14.01 دينار (45.98 دولار)، ووصل سعر الجرام من عيار18 ارتفاعاً إلى 10.5 دينار (34.46 دولار).

وفي قطر، شهد سعر جرام الذهب من عيار 24 ارتفاعاً ليصل إلى 176.92 ريال قطري ( 48.58 دولار).

وعالميا، ارتفعت أسعار الذهب بنهاية يوم الجمعة الماضي إلى مستويات 1453.20 دولار للأونصة بنسبة 1.45 بالمائة رابحاً 20.80 دولار.

الحرب التجارية

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبائك للمعادن لـ"مباشر" إن أسعار الذهب عالميا تسير في مدى أفقى إلى أن تخطت مستوى 1452 دولار وهو أعلى مستوى في أكثر من ست سنوات ونصف تقريبا وذلك على إثر الحرب التجارية التي اشتعلت مجددا.

وأوضح رجب حامد إن اشتعال الحرب التجارية من جديد وقرار الفيدرالي الأخير بشأن تخفيض الفائدة على الدولار عاملان أساسيان ساهما في صعود أسعار المعدن الأصفر إلى تلك المستويات القياسية.

وأكد أن الارتفاعات القياسية للذهب دفعت الكثير من العائلات والأفراد الذين فضلوا الاستثمار في الذهب منذ انطلاق العام الحالي إلى البيع وجني الأرباح والاستفادة من فرق السعر والتي مثلت ما مقداره 150 دولار تقريباً.

وتعهد دونالد ترامب الرئيس الأمريكي، الخميس الماضي، بفرض رسوم إضافية نسبتها 10 بالمائة على واردات صينية بقيمة 300 مليار دولار اعتباراً من أول سبتمبر/أيلول المقبل.

رواج شرائي

وقال رجب حامد إن الأسواق المحلية شهدت رواجاً في عمليات البيع عن الشراء وذلك بالعشرة أيام الأخيرة من شهر يوليو/ تموز الماضي.

وتوقع أن تشهد الأسواق انتعاشا ملموساً خلال موسم الحج وذلك بمدينة مكة والمدينة المنورة مع إقبال الزائرين المؤدين لتك الفريضة إلى اقتناص الهدايا لزويهم.

وأشار إلى أن اقتناء الذهب بالأسواق الخليجية في فترة ما قبل الأعياد أصبح عادة اجتماعية قبل أن تكون اقتصادية، مرجحاً عودة حركة الشراء محلياً إلى الانتعاش وسط العروض التي تقوم بها المحال لاسيما في دبي عاصمة الذهب والي تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهك بالوقت الحالي.

وأكد أن الانتعاش سنراه بالأسواق المحلية على الرغم من الارتفاع القياسي بالأسعار وذلك لرغبة العائلات باقتناء قطع الزينة قبل العيد.

موسم استثنائي

وقال مدير محل "علي عمار للأحجار الكريمة والمجوهرات"، إن عيد الأضحى يعتبر "موسماً استثنائياً" لمبيعات الذهب والمجوهرات، حيث تشهد الأيام السابقة عليه إقبالاً كبيراً على محال الذهب مع تزايد وتيرة الإقبال من جانب المقيمين.

ولفت محمد توفيق إلى أن الإقبال كان محدوداً في بداية شهر يوليو/ تموز إلا أنه مع بداية النصف الثاني من الشهر يرتفع الإقبال بشكل تدريجي إلى أن يصل ذروته خلال العيد مما سيسهم في رفع حركة الشراء خلال هذه الفترة.



وأوضح أن مشتريات الذهب خلال موسم العيد تتركز عادة على الأطقم البسيطة من عياري 18 و21 قيراطاً، اللذين يعدان الأكثر تنوعاً في موديلات التصنيع والتصاميم، بخلاف المناسبات الأخرى كالأعراس التي يركز فيها الزبائن على شراء الأطقم الثقيلة.

حفلات الأعراس

وتتوافق عطلة العيد مع استمرار موسم العطلة السنوية والإجازة الصيفية والتي تكثر بها حفلات الأعراس الأمر الذي يزيد إقبال عدد كبير من المتعاملين على شراء المشغولات الذهبية، خلال أو عقب العيد.

ويسهم ذلك في دعم مبيعات المشغولات في الأسواق استعداداً لحفلات الزواج التي تقام في المعتاد خلال أو في أعقاب العيد.

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