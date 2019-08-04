"أميانتيت" توصي بتخفيض رأس المال 70% لتغطية الخسائر المتراكمة

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية (أميانتيت) بتخفيض رأس المال لتغطية الخسائر المتراكمة التي تجاوزت 70 بالمائة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الأحد، إنه سيتم تخفيض رأس المال بنسبة 70.2 بالمائة، من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال، وبالتالي سينخفض عدد الأسهم من 115.5 مليون سهم إلى 34.45 مليون سهم بعد التخفيض.

وأضافت "أميانتيت"، أن سبب تخفيض رأس المال إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو/ حزيران 2019 والبالغة 810.483 مليون ريالا، وذلك عن طريق إطفاء 100 بالمائة من إجمالي الخسائر المتراكمة (إطفاء خسائر بـ810.48 مليون ريال).

وكشفت الشركة، أنه سيتم إطفاء الخسائر بإلغاء 81.05 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع تخفيض سهم واحد لكل 1.425 سهم.

وأشارت، إلى أن تاريخ التخفيض هو نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، مبينة أن عملية التخفيض مشروطة بموافقة الجهات الرمية والجمعية العامة غير العادية.

ولفتت "أميانتيت"، إلى أنها عينت شركة وساطة الماية (وساطة كابيتال) مستشارا ماليا لتخفيض رأس المال، مؤكدة أنها ستعلن عن تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى في حينه.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، مطلع الشهر الجاري، بالدعوة لعقد جمعية عامة غير عادية تطبيقا للمادة 150 من نظام الشركات لتخفيض رأس المال بمقدار 70.2 بالمائة لتغطية الخسائر المتراكمة، على أن يتم دعوة الجمعية بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.

وعمقت الشركة خسائرها بنحو 388.4 بالمائة خلال الربع الثاني من العام 2019؛ لتبلغ 262.03 مليون ريال، مقابل 53.65 مليون ريال خسائر الربع الثاني من العام 2018.

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