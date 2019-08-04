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"سبكيم": انتهاء الصيانة الدورية لبعض وحدات الإنتاج

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"سبكيم": انتهاء الصيانة الدورية لبعض وحدات الإنتاج "سبكيم": انتهاء الصيانة الدورية لبعض وحدات الإنتاج

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات (سبكيم)، عن انتهاء أعمال الصيانة الدورية المجدولة لمصنع حمض الأسيتيك التابع للشركة العالمية للأسيتيل، التابعة للشركة، وبدء تشغيل المصنع، اعتبارا من أمس السبت.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن أعمال الصيانة الدورية ستسهم في رفع مستوى الاعتمادية وتحقيق الخطط التشغيلية المستقبلية للشركة.

وأشارت إلى أن الأثر المالي لهذا التوقف، سينعكس على نتائج الربع الثالث من عام 2019م.

كما نوهت إلى أنه تم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتفادي أي تأثير من هذا التوقف على التزامات الشركة تجاه العملاء.

وأعلنت الشركة، في يونيو حزيران الماضي، عن إيقاف 3 مصانع لإجراء أعمال الصيانة الدورية المجدولة.

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