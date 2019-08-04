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سألنا الناس .. مين أفضل مدير فني يصلح للزمالك في الوقت الحالي؟
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:39 مساءً
السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:35 مساءً
برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:29 مساءً
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو)
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:21 مساءً
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:21 مساءً
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب
-
الأحد 04 أغسطس 2019 08:14 مساءً
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:06 مساءً
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:04 مساءً
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني
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الأحد 04 أغسطس 2019 08:03 مساءً
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام
-
الأحد 04 أغسطس 2019 08:01 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
اليوم الثاني من بياتلون الدبابات.. "الألعاب العسكرية الدولية" في ضواحي موسكو
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الأحد 04 أغسطس 2019 10:10 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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