"الخزف" تقلص خسائرها 65% بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي (الخزف) انخفاض صافي الخسائر بنحو 65.4 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الخسائر إلى 16.1 بالمائة بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 46.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

وقالت "الخزف"، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى الزيادة في هامش الربح الإجمالي الناتج عن الزيادة في السعر والكمية المباعة، وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتنويع في المنتجات المربحة.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "الخزف" 35.7 بالمائة مقارنة بخسائر الربع السابق والبالغة 25.05 مليون ريال.

وشهدت إيرادات الشركة ارتفاعا بنحو 13.2 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 273.84 مليون ريال، مقارنة بـ 241.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقلصت "الخزف" صافي خسائرها 57.3 بالمائة في النصف الأول من 2019 على أساس سنوي؛ إلى 41.15 مليون ريال، مقارنة بـ 96.46 مليون ريال في النصف الأول من العام 2018.

وبلغت إيرادات الشركة 583.44 مليون ريال بالنصف الأول من العام الجاري؛ مقارنة بـ 498.36 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ بارتفاع نسبته 17.1 بالمائة.

وقلصت الشركة صافي الخسائر بنحو 50 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 25 مليون ريال، مقابل حوالي 50 مليون للربع الأول من العام الماضي.

وأنهى السهم آخر تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.8 بالمائة لمستوى 22.88 ريالا.

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