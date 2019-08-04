أخبار عاجلة

برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"الخزف" تقلص خسائرها 65% بالربع الثاني من 2019

Google+ Print

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة الخزف السعودي (الخزف) انخفاض صافي الخسائر بنحو 65.4 بالمائة خلال الربع الثاني من عام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، تراجع صافي الخسائر إلى 16.1 بالمائة بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 46.5 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2018.

وقالت "الخزف"، إن سبب الانخفاض في صافي الخسارة يعود إلى الزيادة في هامش الربح الإجمالي الناتج عن الزيادة في السعر والكمية المباعة، وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة الإنتاجية والتنويع في المنتجات المربحة.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر "الخزف" 35.7 بالمائة مقارنة بخسائر الربع السابق والبالغة 25.05 مليون ريال.

وشهدت إيرادات الشركة ارتفاعا بنحو 13.2 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري إلى 273.84 مليون ريال، مقارنة بـ 241.88 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقلصت "الخزف" صافي خسائرها 57.3 بالمائة في النصف الأول من 2019 على أساس سنوي؛ إلى 41.15 مليون ريال، مقارنة بـ 96.46 مليون ريال في النصف الأول من العام 2018.

وبلغت إيرادات الشركة 583.44 مليون ريال بالنصف الأول من العام الجاري؛ مقارنة بـ 498.36 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي؛ بارتفاع نسبته 17.1 بالمائة.

وقلصت الشركة صافي الخسائر بنحو 50 بالمائة خلال الربع الأول من 2019 إلى 25 مليون ريال، مقابل حوالي 50 مليون للربع الأول من العام الماضي.

وأنهى السهم آخر تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع نسبته 1.8 بالمائة لمستوى 22.88 ريالا.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

ترشيحات:

أسمنت القصيم تقفز بأرباحها 283% في الربع الثاني

إنفوجرافيك..أين أنفق السعوديون أموالهم في النصف الأول من 2019؟

بالتفاصيل..التعديلات الجديدة بأنظمة وثائق السفر والأحوال المدنية بالسعودية

العمل: تعديل آلية احتساب أجور السعوديين لايزال "مشروع مسودة"

السعودية..إنهاء التمييز في الوظائف بسب العمر أو الجنس

السعودية تخصص رابطاً جديداً للحجاج القطريين بعد حجب آخر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

"الداخلية" تضبط شركات متورطة في بيع تأشيرات أصدرتها السعودية لمواطنين مصريين لحضور حفلات أو مؤتمرات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

النقل السعودية تطلق منصة "وصل" لتتبع الشاحنات

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

شركة أبحاث ترفع مستهدف أسمنت السعودية 7.3% بعد النتائج الربعية

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر

السعودية تخفض سعر النفط للعملاء الآسيويين لشهر سبتمبر