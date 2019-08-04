أرباح "وقت اللياقة" ترتفع 15% بالربع الثاني لنمو الإيرادات

الرياض ـ مباشر: ارتفعت أرباح شركة لجام للرياضة (وقت اللياقة) 24.72 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وصعدت الأرباح نحو 23 بالمائة في النصف الأول.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 49.59 مليون ريال، مقابل 39.76 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح، إلى نمو الإيرادات، نتيجة ارتفاع إيرادات العضوية، لافتتاح مراكز جديدة، إلى جانب ارتفاع إيرادات التدريب الشخصي.

وارتفعت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 إلى 89.19 مليون ريال، مقابل 72.47 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وارتفعت أرباح الشركة حوالي 21 بالمائة في الربع الأول من 2019، إلى 39.6 مليون ريال، مقابل 32.71 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

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