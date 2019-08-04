أسعار البيع تتحول بأسمنت العربية للربحية بالربع الثاني من 2019

الرياض – مباشر: أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت العربية (أسمنت العربية) تحولها للربحية خلال الربع الثاني من العام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الأحد، بلغ صافي الربح 37.3 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بخسائر قيمتها 50.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2018.

وارتفعت مبيعات الشركة 52.7 بالمائة بالربع الثاني من العام الجاري؛ إلى 164.6 مليون ريال، مقارنة بمبيعات قيمتها 107.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2018.

وأرجعت أسمنت العربية تحولها للأرباح بالربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي إلى ارتفاع قيمة المبيعات؛ بسبب نمو متوسط سعر البيع، وانخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية في الشركة الأم، وأرباح الشركة التابعة في الأردن.

وقالت الشركة، إن هذا النمو جاء على الرغم من انخفاض حجم المبيعات والإيرادات الأخرى، وخسائر الشركة الزميلة في الأردن وزيادة مخصص الزكاة الشرعية.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح الشركة هامشيا مقارنة بأرباح الربع السابق والبالغة 37.1 مليون ريال.

وخلال النصف الأول من عام 2019، حققت أسمنت العربية صافي أرباح بقيمة 74.5 مليون ريال، مقارنة بخسائر قيمتها 57 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وزادت مبيعات الشركة 15.06 بالمائة في النصف الأول من العام الجاري؛ لتبلغ 353.8 مليون ريال، مقارنة بـ 307.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2018.

وتحولت الشركة للربحية بالربع الأول من 2019 بصافي 37.1 مليون ريال، مقابل خسائر صافية بلغت 6.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الخميس الماضي على تراجع نسبته 1 بالمائة، لمستوى 29.30 ريالا.

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