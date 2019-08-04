بعد اتفاقها مع الإمارات.. إيران تعقد اجتماعا بحريا مع قطر

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه "في إطار تطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار، أقيمت صباح اليوم الأحد الدورة الخامسة عشر من الاجتماع المشترك لقوات خفر السواحل لكل من الجمهورية الإسلامية وقطر في طهران".

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وترأس الجانب الإيراني في هذا الاجتماع قائد الحرس البحري للجمهورية الإسلامية العميد قاسم رضائي، والهيئة القطرية ترأسها قائد خفر السواحل الحكومي لدى قطر العميد عبدالعزيز علي المهندي.

وقات الوكالة الإيرانية إنه "من المقرر أن يتم مراجعة الإنجازات السابقة، كما وسوف يدرس الجانبان طرق وحلول جديدة في مجال تطوير التعاون البحري والحدودي".

وأشارت "مهر" إلى أن "الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل بين إيران وجيرانها في جنوب البلاد تقام في إطار تمتين وتطوير العلاقات الثنائية وتعكس الإرادة السياسية لكافة الأطراف من أجل خلق أجواء إيجابية للمزيد من التعاون".

وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، عقد اجتماع منذ أيام، مع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد علي محمد مصلح الأحبابي، ووقع الطرفان، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود".

وتأتي المحادثات بعد تزايد الخلاف السياسي حول ممر مائي استراتيجي جراء خلافات بين طهران وواشنطن الحليف الغربي الرئيسي لدول الخليج التي يعتريها القلق من إيران منذ وقت طويل.

والمحادثات متوقفة منذ 2013 لكن الإمارات تريد المساعدة في تهدئة الأزمة وحماية سمعتها بوصفها مركزا آمنا للأعمال.