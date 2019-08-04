أخبار عاجلة

برنامج اليوم - حلقة الأحد مع (سارة حازم) 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو) -
أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري -
رئيس مجلس الوزراء بنموذج المحاكاة يشرح فوائد المحاكاة للشباب -
السامريون واليهود.. سر الخلاف والاختلاف -
موجز الأخبار| السيسي يتلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون -
"بلا قيود" مع طارق عبد المجيد عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني -
اليوم - برنامج "اليوم" يناقش ملف مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة مع د. هالة عبدالسلام -
وزراء حكومة نموذج المحكاة في حوار خاص حول التجربة ودور الشباب -
برنامج لعلهم يفقهون - حلقة الأحد مع خالد الجندي 4/8/2019 - الحلقة الكاملة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

بعد اتفاقها مع الإمارات.. إيران تعقد اجتماعا بحريا مع قطر

Google+ Print

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية، أنه "في إطار تطوير التعاون الميداني وتعزيز علاقات حسن الجوار، أقيمت صباح اليوم الأحد الدورة الخامسة عشر من الاجتماع المشترك لقوات خفر السواحل لكل من الجمهورية الإسلامية وقطر في طهران".

© REUTERS / SATISH KUMAR

وترأس الجانب الإيراني في هذا الاجتماع قائد الحرس البحري للجمهورية الإسلامية العميد قاسم رضائي، والهيئة القطرية ترأسها قائد خفر السواحل الحكومي لدى قطر العميد عبدالعزيز علي المهندي.

وقات الوكالة الإيرانية إنه "من المقرر أن يتم مراجعة الإنجازات السابقة، كما وسوف يدرس الجانبان طرق وحلول جديدة في مجال تطوير التعاون البحري والحدودي".

وأشارت "مهر" إلى أن "الاجتماعات المشتركة لخفر السواحل بين إيران وجيرانها في جنوب البلاد تقام في إطار تمتين وتطوير العلاقات الثنائية وتعكس الإرادة السياسية لكافة الأطراف من أجل خلق أجواء إيجابية للمزيد من التعاون".

وكان قائد حرس الحدود الإيراني، العميد قاسم رضائي، عقد اجتماع منذ أيام، مع قائد قوات خفر السواحل الإماراتي العميد علي محمد مصلح الأحبابي، ووقع الطرفان، مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات وترسيخ أمن الحدود".

وتأتي المحادثات بعد تزايد الخلاف السياسي حول ممر مائي استراتيجي جراء خلافات بين طهران وواشنطن الحليف الغربي الرئيسي لدول الخليج التي يعتريها القلق من إيران منذ وقت طويل.

والمحادثات متوقفة منذ 2013 لكن الإمارات تريد المساعدة في تهدئة الأزمة وحماية سمعتها بوصفها مركزا آمنا للأعمال.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل

السيسي يعطي إشارة البدء لإنشاء المونوريل

أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري

أوسي لـ"سبوتنيك": الأمريكان باعوا الأكراد.. وطوق النجاة غرفة عمليات مع الجيش السوري

العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو)

العثور على مدرعات وعربات من مخلفات الإرهابيين في ريف حماة السورية (فيديو)

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن

الحكومة اليمنية: نتواصل مع التحالف العربي لمنع طرد المواطنين من عدن