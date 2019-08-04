"طيبة" تقرر توزيع 45 هللة للسهم عن الربع الثاني

الرياض ـ مباشر: قرر مجلس إدارة شركة طيبة للاستثمار، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من 2019م، بواقع 0.45 ريال (45 هللة للسهم).

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد أن قيمة التوزيعات 72.2 مليون ريال يتم توزيعها على 160.46 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم الشركة بنهاية تداول يوم الثلاثاء 6 أغسطس / آب الجاري، والمقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

كما نوهت إلى أنه سيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع في وقت لاحق.

وبينت الشركة أنه سيتم تحويل الأرباح إلى الحسابات الاستثمارية المرتبطة بمحافظ مساهمي الشركة، عن طريق بنك الرياض.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2019 نحو 5.94 بالمائة إلى 49.24 مليون ريال، مقابل 46.48 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى السهم تعاملات الخميس الماضي عند مستوى 28.55 ريال، بتراجع نسبته 0.7 بالمائة.

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