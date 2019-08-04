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تعلن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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تعلن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) تعلن شركة الخزف السعودي عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الزيادة في هامش الربح الإجمالي الناتج عن الزيادة في السعر والكمية المباعة ،وخفض التكاليف و زيادة الكفاءة الإنتاجية والتنويع في المنتجات المربحه. و ذلك على الرغم من الزيادة في مصروفات المبيعات و التسويق و المصاريف العمومية و الإدارية نتيجة لارتفاع تكاليف النقل و العمالة. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الخسارة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى الزيادة في مجمل الربح وخفض التكاليف وزيادة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية والتنويع في المنتجات المربحة. بالإضافة إلى انخفاض النفقات العامة والإدارية وتكاليف التمويل وذلك بالرغم من وجود زيادة طفيفة في مصاريف البيع والتوزيع يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانحفاض في صافي الخسارة خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثله من العام السابق إلى الزيادة في هامش الربح الإجمالي الناتج عن الزيادة في السعر والكمية المباعة،و خفض التكاليف و زيادة الكفاءة الإنتاجية والتنويع في المنتجات المربحة. وذلك على الرغم من الزيادة في المصروفات المبيعات والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع تكاليف النقل والعمالة. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل

مباشر (اقتصاد)

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