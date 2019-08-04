اعلان شركة أميانتيت العربية السعودية عن توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة

بند توضيح مقدمة إلحاقاً لإعلان شركة أميانتيت العربية السعودية بتاريخ 29/11/1440هـ الموافق 01/08/2019م عن الإجراءات الواجب إتخاذها و المدد الزمنية لها بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 70.2% من رأس المال و توصية مجلس الإدراة بتخفيض رأس المال تود شركة أميانتيت أن توضح مايلي: تاريخ اجتماع المجلس 1440-11-29 الموافق 2019-08-01 رأس المال قبل التخفيض 1.155.000.000 ريال سعودي رأس المال بعد التخفيض 344.517.000ريال سعودي نسبة التخفيض في رأس المال % 70.2 عدد الاسهم قبل التخفيض 115500000 عدد الاسهم بعد التخفيض 34451700 سبب تخفيض رأس المال إطفاء الخسائر المتراكمة كما في 30 يونيو 2019م و البالغة 810.483.000 ريال سعودي طريقة تخفيض رأس المال - إطفاء 100% من إجمالي الخسائر المتراكمة مبلغ وقدره ريال سعودي 810.483.000

-إلغاء عدد 81.048.300 من أسهم الشركة

-سيتم تخفيض (1) سهم لكل من 1.425 سهم

أثر تخفيض رأس المال على التزامات، أو عمليات، أو آداء الشركة المالي أو التشغيلي أو التنظيمي : لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على إلتزاماتها المالية تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال الموافقات تخفيض رأس المال وعدد الأسهم مشورط بموافقة الجهات الرمية و الجمعية العامة غير العادية. تعيين مستشار مالي، وتقديم ملف طلب تخفيض رأس المال الى الهيئة لقد تم تعيين شركة وساطة الماية (وساطة كابيتال) كمستشار مالي بخصوص تخفيض رأس المال بتاريخ 11/09/1440هـ الموافق 16/05/2019م ، وكذلك سيتم الإعلان عند تقديم ملف طلب تخفيض رأس المال إلى هيئة السوق المالية لأخذ موافقتها بالإضافة إلى أي تطورات جوهرية أخرى. معلومات اضافية تاريخ الإعلان السابق للتطور على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول): 29/11/1440 هـ الموافق 01/08/2019م

الأثر المالي للتغير الحاصل: لايوجد أثر مالي