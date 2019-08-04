اعلان شركة أكسا للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تعزى الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 6,359 الف ريال سعودي الى الزيادة في فائض عمليات التأمين (ويرجع ذلك اساسا الى التحسن في قطاعي المركبات والصحة). بالأضافة الى الزيادة في عائدات الأستثمار بمبلغ 4,033 الف ريال سعودي (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في زيادة صافي الربح قبل الزكاة والضريبة مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تعزى الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة بمقدار 3,638 الف ريال سعودي الى التحسن في فائض عمليات التأمين خصوصا في نتائج القطاع الصحي. بالأضافة الى ارتفاع عائدات الأستثمار بمقدار 1,733 الف ريال سعودي ( حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى تعزى الزيادة في صافي الربح قبل الزكاة بمبلغ 14,955 الف ريال سعودي الى التحسن في نتائج عمليات التأمين للشركة والتي زادت من 27,583 الف ريال سعودي في الفترة السابقة الى 36,136 الف ريال سعودي في الفترة الحالية. ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي للتحسن في نسبة الخسارة في قطاع المركبات. بالأضافة الى الزيادة في عائدات الأستثمار بمبلغ 7,519 الف ريال سعودي (حملة الوثائق والمساهمين مجتمعين) في الفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل ملاحظة او تحفظ أو لفت انتباه كما ورد في تقرير المراجع الخارجي لا يوجد إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم تعديل القوائم المالية لتعكس التغيير في السياسة المحاسبية للزكاة وضريبة الدخل. وادى هذا التغيير الى إنخفاض صافي الدخل الشامل للشركة لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019 بمبلغ 5,141 الف ريال سعودي و 15,290 الف ريال سعودي لفترة الستة أشهرالمنتهية في 30 يونيو 2018. معلومات اضافية تم احتساب ربحية السهم بناء على صافي الدخل قبل الزكاة. و بلغ إجمالي حقوق المساهمين( لاتوجد حقوق اقلية) للفترة الحالية 660,198 الف ريال سعودي مقارنة ب572,133 الف ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي بزيادة قدرها 15.40%. كما بلغت الأرباح المبقاة في نهاية الفترة 157,086 الف ريال سعودي اي مايعادل 34.91% من رأس المال المدفوع. وبلغ إجمالي الدخل الشامل لحملة وثائق التأمين للربع الحالي 10,623 الآف ريال سعودي مقارنة ب 2,553 الأف ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي, مقارنة مع صافي الدخل بمقدار 10.695 الأف للربع السابق. وبلغ الدخل الشامل لحاملي وثائق التأمين للفترة الحالية 21,318 الآف ريال سعودي مقارنة ب 114الأف ريال سعودي لنفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين في الربع الحالي 27,203 الآف ريال سعودي مقارنة بـ 16439 الآف ريال سعودي لنفس الربع من العام الماضي, مقارنة بـ32,594 الآف ريال سعودي للربع السابق. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين للفترة الحالية هو 54,656 الأف ريال سعودي مقارنة بـ 28,517 االآف ريال سعودي لنفس الفترة العام الماضي.

مباشر (اقتصاد)