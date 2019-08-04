"إكسترا" تفتتح فرع جديدا بالطائف بحجم استثمارات 11 مليون ريال

الرياض ـ مباشر: أعلنت الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، عن افتتاح فرعها الثاني في مدينة الطائف، بحجم استثمارات بلغ نحو 11 مليون ريال.

وأوضحت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم الأحد، أن الفرع الجديد يقع في شارع الستين طريق الشفا حى السداد.

وأشارت إلى أنه بعد افتتاح هذا الفرع، يصل إجمالي معارضها إلى 47 معرضاً في منطقة الخليج العربي.

كما نوهت إلى الأثر المالي لهذا المعرض، سوف يظهر بداية من الربع الثالث للعام المالي 2019.

وقال محمد جلال الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للإلكترونيات (اكسترا)، وفقا للبيان إن الشركة ماضية قدماً في إستراتيجيتها التوسعية.

وأضاف جلال أن ما تقوم به الشركة من خطط توسعية سواء جغرافياً من خلال افتتاح فروع جديدة أو التطوير المستمر للمنصة الإلكترونية يأتي نتيجة أبحاث ودراسات وافية وفهم حقيقي لاحتياجات المستهلكين.

وتابع: "يعتبر افتتاح معرضنا الجديد بمدينة الطائف، خطوة هامة نحو تنفيذ خطط التوسع الاستراتيجي طويل الأمد، ويؤكد التزامنا بتقديم المنتجات لعملائنا في مختلف مناطق المملكة".

وأعلنت الشركة، في يناير / كانون الثاني الماضي عن افتتاح فرعها السادس في مدينة جدة باستثمارات تصل إلى نحو 11 مليون ريال.

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