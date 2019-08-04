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أسمنت القصيم تقفز بأرباحها 283% في الربع الثاني

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الرياض ـ مباشر: قفزت أرباح شركة أسمنت القصيم 283.36 بالمائة خلال الربع الثاني من 2019، مقارنة بالربع المماثل من 2018، وارتفعت الأرباح 67.39 بالمائة في النصف الأول.

وكشفت بيانات الشركة على "تداول" اليوم الأحد، ارتفاع صافي الربح إلى 70.46 مليون ريال، مقابل 18.38 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وعزت الشركة ارتفاع صافي الأرباح، إلى ارتفاع المبيعات، وارتفاع متوسط سعر البيع، بالإضافة إلى الارتفاع في عوائد الاستثمارات المالية وارتفاع الإيرادات الأخرى.

وأشارت إلى أنه في المقابل، ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية، ومصروفات البيع والتسويق، ومصروف الزكاة.

وقفزت أرباح الشركة بالنصف الأول من 2019 إلى 126.47 مليون ريال، مقابل 75.55 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2018.

وتراجعت أرباح الشركة نحو 2 بالمائة في الربع الأول من 2019، إلى 56 مليون ريال، مقابل 57.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

لمزيد من نتائج أرباح الشركات

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