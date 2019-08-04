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إعلان شركة جرير للتسويق اإفتتاح معرضاً جديداً لها في مدينة الرياض

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إعلان شركة جرير للتسويق اإفتتاح معرضاً جديداً لها في مدينة الرياض إعلان شركة جرير للتسويق اإفتتاح معرضاً جديداً لها في مدينة الرياض
إفتتحت مكتبة جرير يوم الخميس الموافق 01/08/2019م معرضاً جديداً على الطريق الدائري الشرقي بمدينة الرياض، ويعد هذا المعرض هو التاسع والأربعين لمكتبة جرير في المملكة، والتاسع والخمسون من إجمالي معارضها داخل وخارج السعـودية.

وتبلغ مساحة المعرض (3639) متر مربع، ويحتوي على جميع منتجات مكتبة جرير المعروفة، وبلغ نسبة الموظفين السعوديين في هذا المعرض 64% من إجمالي الموظفين، وسوف يظهر الأثر المالي لهذا المعرض إعتباراً من الربع الثالث من العام 2019م.

وهذا المعرض ضمن مبنى مملوك لمكتبة جرير ويتضمن مساحات تأجيرية إضافية تبلغ مساحتها (3238) متر مربع مابين معارض ومكاتب، وقد بلغ حجم الإستثمارات في هذا المبنى 105 مليون ريال.

ويعد هذا المعرض الخامس الذي تم إفتتاحه منذ بداية عام 2019م.

مباشر (اقتصاد)

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